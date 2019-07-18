Demokrasi şehitlerimizin yarısı kurşunla vurulmuş

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Araştırma Raporu’nda darbe girişimi sırasında sokağa çıkan ve şehit olan 251 kişinin doğum yeri, yaşları, meslekleri, eğitimleri, sosyo-ekonomik durumları ve 15 Temmuz gecesi tankların önüne dikilme motivasyonlarına kadar detaylı bir biçimde incelendiği ortaya çıktı.

Şehitlerin yüzde 9’unu tanklar ezmiş

Raporda, şehitlerin yüzde 47,5’inin çatışma sırasında kurşunla vurulduğu, yüzde 21’inin uçakların bombalaması, yüzde 9’unun tankların ezmesi, yüzde 6.3’ünün helikopterden ateş açılması, yüzde 12’sinin diğer ve yüzde 4.2’sinin şarapnel yarası sonucu şehit olduklarına yer verildi. Şehitlerin ekonomik durumlarının nasıl olduğunun da araştırıldığı raporda, şehitlerin yüzde 37,8’inin orta halli sayılabileceği, yüzde 28,8 ile ekonomik durumu kötü ve maddi desteğe ihtiyacı olduğu, yüzde 20,4’ünün anacak geçinebildiği, yüzde 10’unun gelir durumu iyi, yüzde 3’ünün ise varlıklı sayıldığı kaydedildi.

Şehitlerin yüzde 78,4’ü 3000 TL altı gelire sahip

Şehitlerin gelir durumlarının incelemesinin de yer aldığı raporda, 1000 TL ve 3000 TL arasında aylık gelire sahip olanların oranının yüzde 54,9 olduğu, 3000 TL ve üzeri gelire sahip olanların oranının ise yaklaşık yüzde 21,6 olduğu, şehitlerin yüzde 78,4’ünün 3000 TL’nin altında bir gelire sahip olduğunun tespitinin yapıldığı ve oturulan evin mülkiyet durumu incelendiğinde ise şehitlerin yüzde 45,4’ünün kirada oturduğu, yüzde 49,6’sının ise kendi evlerinde yaşadığı belirtildi. Şehitlerin sosyal güvence durumlarının da araştırıldığı raporda, şehitlerin yüzde 51.2’sinin işçilerden oluştuğu, kamu idarelerinde çalışan şehitlerin oranının yüzde 33,7 olduğu, kendi hesabına çalışan şehitlerin oranının ise yüzde 9.7 olduğu ve yüzde 5,4’ünün ise herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadığına yer verildi.

Şehitlerin yüzde 31.9’u bekar

Raporda ayrıca, “Çocuk sahibi olan şehitlerimizin oranı yüzde 61,4, çocuk sahibi olmayan şehitlerimizin oranı ise yüzde 38,6 olarak tespit edilmiştir. Şehitlerimizin eğitim düzeyleri ve durumları incelendiğinde, yüzde 36,9’unun lise mezunu olduğu, yüzde 30,1’inin ise lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Şehitlerimiz içerisinde ilkokul ve ortaokul mezunu olanların oranı ise sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 15’tir. Şehitlerimizin yüzde 64,5’inin evli olduğu, bekâr olan şehitlerimizin oranının yüzde 31,9 olduğu, boşanmış ya da eşi vefat etmiş şehitlerimizin oranının ise yüzde 3,6 olduğu tespit edilmiştir” denildi.