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Demokrasi şehitleri anılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:46
Demokrasi şehitleri anılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. seneyi devriyesinde genelde tüm şehitlerimizi ve özelde 251 demokrasi şehidimizi yine görkemli bir etkinlikle anacak.


Etkinlik öncesinde geçen yılarda olduğu gibi şehitlerimiz için 251 bin Yasin-i Şerif okunacak. Ramazan ayının manevi iklimini yaşadığımız bu günlerde www.duayadavet.org internet sitesinden şehitlerimiz için okunacak Yasinlerin başvuruları, Kadir Gecesinden itibaren alınmaya başlanacak.


15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik ise 15 Temmuz Pazartesi akşamı başlayacak ve gece yarısına kadar devam edecek. Etkinlik gecesinde Kocaeli genelindeki İmam Hatip Liseleri’nde eğitim alan 251 hafız öğrenci, şehitlerimiz gerçekleştirecekleri koreografiyle anacak.


Program öncesinde şehitlerimize 251 bin Yasin’i Şerif okunması için internet üzerinden www.duayadavet.org sitesi aktif hale getirilecek ve okunacak Yasinler, Kadir Gecesi’nden itibaren alınmaya başlanacak. Etkinlikte 251 hafız, şehitlerimiz için okudukları hatimlerin son cüzünü kurulacak sahnede tilavet edecek. Kocaeli İl Müftülüğü de mevlit ve ilahi programı düzenleyecek. Etkinlik kapsamında camilerden salalar yükselecek.


15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi, Kurtuluş Savaşından bu yana maruz kaldığımız en büyük tehditti. Tankların önüne yatan, otomatik silahlara göğsünü siper eden milletimiz; o gece 251 şehit ve binlerce gazi vererek darbe girişimini durdurdu. Milletimizin elleriyle yazdığı bu destanın 3. seneyi devriyesinde Kocaeli’de demokrasi kahramanlarımızı anacağız. Büyükşehir Belediyesi o gece halkımızın kahramanca direnişini ve 28 gece süren demokrasi nöbetlerinde yaşanan heyecanı tekrar hatırlatmak amacıyla bir organizasyon düzenleyecek.


ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin yaptığı çalışma kapsamında etkinlik öncesinde Kocaeli’deki İmam Hatip Liselerinde okuyan 251 hafız öğrenci, program tarihine kadar 15 Temmuz şehitleri için hatimler okuyacak.


Kocaelililerin katılımıyla milletimizin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak, tüm şehitlerimiz ve 251 demokrasi şehidimiz için bin adet olmak üzere 251 bin Yasin-i Şerif okunacak. Yasin okumak isteyen Kocaelililer, www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabilecek. İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabilecek. Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı yer alıyor.


Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli İl Müftülüğü ve ÖNDER paydaşlığındaki etkinlik için 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda(Perşembe Pazarı), bir sahne kurulacak. Sahnede 251 hafızın katılımıyla özel bir anma programı gerçekleştirilecek. Programın sonunda hafızlar ve Kocaelililer tarafından okunan Hatim ve Yasin-i Şeriflerin duası gerçekleştirilecek. Gece boyunca 15 Temmuz’daki 251 şehidimiz ve teröre kurban verdiğimiz tüm asker, polis ve sivil şehitlerimiz anılacak.


15 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı başlayacak ve gece saat 24.00’e kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında, Büyükşehir tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Alana gelmek isteyen Kocaelililer için saat 24.00’e kadar Büyükşehir’in araçları ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.15 Temmuz’u anlamına ve ruhuna uygun etkinliklerle idrak etmek, aziz şehitlerimizi şükranla anmak, gazilerimize vefamızı sunmak, 15 Temmuz Ruhunu diri tutmak, Milli Birlik ve Kardeşliğimize Kocaeli’den katkı sağlamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde düzenlenecek etkinliğe tüm halkımızı bekliyoruz.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:46
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