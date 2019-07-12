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Demokrasi Şehidinin baba ocağına demokrasi yürüyüşü

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in baba ocağı Çakırbeyli’ye düzenlediği ‘Demokrasi Yürüyüşü’ geniş bir katılımla gerçekleşti.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:48
Demokrasi Şehidinin baba ocağına demokrasi yürüyüşü

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in baba ocağı Çakırbeyli’ye düzenlediği ‘Demokrasi Yürüyüşü’ geniş bir katılımla gerçekleşti.



Yürüyüşe ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Mehmet Aydın ve Ali Akyol, Ziraat Fakültesi Dekanı İbrahim Gençsoylu ve Tıp Fakültesi Dekanı Erdem Ali Özkısacık’ın yanı sıra Aydın Sivil Toplum Platformu (ASTO) üyelerinin ve öğrenci toplulukları katıldı. Boydere’den başlayan yürüyüş, ellerinde Türk bayrakları taşıyan kalabalığın 5 kilometrelik yürüyüş sonrası Çakırbeyli köy meydanındaki Demokrasi Çınarı altında sona erdi.



ADÜ Ziraat Fakültesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attığını kaydeden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, katılımcılara teşekkür ederek; “15 Temmuz 2016 tarihinde çok alçakça bir darbe girişiminde bulunan vatan hainlerine karşı biz de burada Adnan Menderes Üniversite’si olarak başlangıç yapıyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi sorumluluğunun bilincinde olarak ülkemizin topyekun bir kurtuluş mücadelesi verdiği günümüzde görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Rabbim bize bir daha böyle kara bir gün göstermesin. FETÖ alçak örgütünü de burada en üst düzeyde kınıyorum. Üniversitemizde de FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinden hiçbirinin barındırılmayacağını buradan herkesin de bilmesini özellikle istirham ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Hiçbir illegal terör örgütüne pabuç bırakmayacaktır. Bunu günümüzde en ağır şekilde de görüyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:48
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