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Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri toplantısı yapıldı

Erzincan’da demokrasi eğitimi ve okul meclisleri toplantısı yapıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri toplantısı yapıldı

Erzincan’da demokrasi eğitimi ve okul meclisleri toplantısı yapıldı.


Cumhuriyetin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında okullarda yapılan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri seçimlerini kazanan okul meclisi başkanları ile Erzincan Lisesi toplantı salonunda bir toplantı yapıldı.


Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Murat Demir ve öğrenci okul meclis başkanları katıldı.


Toplantıda konuşma yapan Erzincan Öğrenci Meclis Başkanı Tuba Bahar, “Erzincan’da öğrenci olmak bir başkadır. Çünkü her alanda alınan başarılar göğsümüzü kabartmaktadır. Gerek liselere yerleşme oranında, gerekse projeler alanındaki katılım ve Türkiye dereceleri, okul sporları katılım oranları ve daha birçok alanda gösterilen başarılı çalışmaların olması gurur vericidir bizler için. Geleceğe dair yapılan çalışmalarımızın süreklilik arz etmesi için biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.


İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ise konuşmasında; Milli ve manevi değerlere vurgu yaptı, daha güzeli yakalamak için gece gündüz var gücümüzle çalışmak gerektiği gibi ders verici duygu yüklü bir konuşma gerçekleştirdi. Gün, Okul Meclisi Başkanlarına başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
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