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"Demokrasi dayatmayla olmaz ancak icra edilir"

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi: - "Demokrasi dayatmayla olmaz ancak icra edilir"- "2018 zor bir yıl oldu, 2019 ise seçim yılı olması sebebiyle birinci dereceden belirleyici bir yıl olacak"

01 Ocak 2019 Salı 06:26
"Demokrasi dayatmayla olmaz ancak icra edilir"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, seçimlerin güzel bir şekilde yapılması için uygun ortamın sağlanması gerektiğini belirterek, "Demokrasi dayatmayla olmaz ancak icra edilir." dedi.

Sibsi, resmi televizyon kanalında Tunus halkının yeni yılını kutlamak amacıyla konuşma yaptı.

Sibsi, "2018 zor bir yıl oldu, 2019 ise seçim yılı olması sebebiyle birinci dereceden belirleyici bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yapılacağı için 2019'u daha büyük sorumluluk ve iyimserlikle karşılayacaklarını belirten Sibsi, Tunusluların 2018'de büyük tıkanıklıklar yaşadığına işaret etti.

Bunları hayat pahalılığı, satın alma gücünün düşmesi ve işsizlik olarak sıralayan Sibsi, son haftalarda barışçıl ya da olmayan çok sayıda protestoların yaşandığına değindi.

"Demokrasi dayatmayla olmaz ancak icra edilir." diyen Sibsi, seçimlerin güzel bir şekilde yapılması için uygun ortamın sağlanması gerektiğini bildirdi.

Ülkede anayasal kurumların henüz tam oluşturulamadığını anlatan Sibsi, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu başkanlarının henüz seçilmediğini vurguladı.

Sibsi, geçen Mayıs'da yapılan yerel seçimlerde katılım oranının (yüzde 33.7) düşük olduğunu anımsatarak, Tunusluların bu yılki seçimlerden el çekmemelerini istedi.

Tunus'ta 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, Arap baharının beşiği olan ülkede demokrasinin ne kadar yerleştiğini ortaya koyacak olması yönüyle büyük önem taşıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 06:26
  1. seçimler
  2. Tunus
  3. Tunus Cumhurbaşkanı El-Bacı Kaid Es-Sibsi

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