Demokrasi bir yanılgı mıydı?

Demokratlar Platformu

Genel Sekreteri Av. Yurdal Kılıçer

Yöneticilerin, halkın tercihlerinin belirleyici olduğu, yönetilenlerin iradeleri dışında iktidara gelmesine ya da iktidarda kalmasına karşı bir güvenceler bütünü olmak iddiası ile ortaya çıkmıştı demokrasi o yıllarda. İktidarı, yasalarla sıkı sıkıya düzenlemelere bağladığımız kurumlarla sınırlayabileceğimizi sanmıştık. Herkesin görev ve yetkileri belli olunca iktidarın yırtıcı yüzü artık sevimli bir hal alacak diye düşünülüyordu.

Zamanla değişim ve gelişim yaşayan demokrasi anlayışı çoğunluğun azınlık üzerindeki tahakkümü olan çoğunlukçu demokrasiden, farklılıklarımızla birlikte yaşamak, çoğunluğun azınlığa karşı zulmüne engel olmayı hedefleyen çoğulcu demokrasi anlayışına gelindi.

Zaten, “Demokrasi ötekini kabul etmenin bir yoludur” demiyor mu idi, Charles Toylor? Toplumu oluşturan her türden kesimin hak ve taleplerini karar alma mercilerine aktif katılımla iletmek, çoğulculuk katılımcı demokrasinin vazgeçilmezi değil mi idi? Demokrasi sayesinde yüzyıllardır içinde bulunduğumuz bilgisizlik, bağımlılık, gelenek ve tanrısal hukukun zindanlarından(!), akıl, bilim, rasyonel düşünce, ekonomik kalkınma ve halk egemenliği sayesinde kurtulmayacak mı idik? Oysa tarih bu söylenenlerin hepsinin bir yanılsama, evrensel ve tarihi bir yanılgı olduğunu da göstermiyor mu acaba? Halk devrimleri her yerde emekçi sınıfın ya da bir ulusun kurtuluşu adına başlatılmış ancak en çok da o ulusun üzerinde kurulan diktatörlüklerle son bulmamış mıydı?

Toplumu ekonomik, siyasal ve üretim bakımdan harekete geçirmek ve yalnızca gerçeğe ve bilimin gereklerine boyun eğsin diye mutlaklardan, dinlerden ve ideolojilerden kurtararak, daha yaşanabilir bir dünya kurmak değil mi idi en büyük arzumuz?

Ne var ki bugün geldiğimiz noktada, 20. yüzyıl boyunca demokrasi, otoriterliğe karşı bir umut simgesi Soğuk Savaş’ın ideolojik çerçevesinde “özgür dünya”nın temel referansı olan Demokrasinin en güçlü örneklerinin dahi kendi içlerinde çözülmeye başladığını görmekteyiz. Zayıflıklarından kurtulduğunu düşündüğümüz toplum-yani biz-kendisinin oluşturduğu yeni güç odaklarının, özgürlüğü adına yapılan baskı ve zulümlerin, yani kendisi adına oluşturulan siyasal, ekonomik ve askeri güç çarklarının kölesi haline gelmiş durumda.

Bugün “demokratik sistem” denilen yapı, halkın yönetime katılımını değil, seçilmiş elitlerin çıkar uzlaşmasını temsil ediyor. Sermaye piyasaları, medya tekelleri ve küresel şirket ağları, siyasal iradenin üzerinde bir “görünmez yönetim” oluşturmuş durumda.

Demokrasi bugün hâlâ bir hedef olarak değil, bir meşruiyet aracı olarak kullanılıyor. Batı, kendi çıkarına hizmet eden yönetimleri “demokratik ortak” ilan ederken, aynı değerleri paylaşmayan toplumları “otoriter” diye damgalıyor. Demokrasiyi kutsallaştıranlar onu bir değer değil, bir dış politika aracı olarak kullanmaya başladı. Ukrayna krizi, Gazze savaşı, Ortadoğu’daki rejim ilişkileri bu çifte standardın açık örnekleri. Aynı güçler, kendi çıkarlarına hizmet eden otoriterleri “stratejik ortak” ilan ederken; çıkarına uymayan halk hareketlerini “popülist tehdit” diye damgalıyor. Demokrasi böylece, halk egemenliğini değil, küresel güç dengesini koruyan bir perdeye dönüştü. Bu küresel ikiyüzlülük, demokrasinin evrensel idealini bir jeopolitik araç haline getirdi. Asker, yargı, medya, ulusal ve uluslararası sermaye ayrı birer iktidar odağı haline gelmediler mi? Demokrasinin krizinin kaynağı, aslında insan doğasının değil, sistemin tasarımının sınırlarında yatıyor. Batılı Demokratik Model, bireyin özgürlüğünü kutsarken, ekonomik bağımlılık mekanizmalarını göz ardı etti. Böylece “özgür birey” miti, finansal ve kültürel bağımlılıkla kuşatılmış bir yanılsamaya dönüştü. İnsanlar özgür iradeleriyle oy veriyor gibi görünse de, tercihlerinin sınırlarını artık algoritmalar, medya manipülasyonları ve küresel çıkar ağları çiziyor.

Bugün gelinen noktada totaliter iktidarlardan ve onları besleyen envai çeşit iktidar odaklarından kurtulmak adına oluşturulan yeni iktidarlar, teknolojik gelişmelerin de imkânları ile eskisinden daha fazla özel yaşama müdahale etmeye başlamıştır. Bir yandan dünyayı küçültüp, insanları yakınlaştırarak bize sınırsız yeni bir dünya açan yeni teknolojik gelişmeler, diğer yandan da iktidar odaklarının elinde bizi olabildiğince sınırlayan birer araç haline geldiler.

Artık evrensel insan haklarından olan iletişim özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ilkesi eski dönemlere ait hoş bir masal olarak kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Velhâsıl her gün yenileri ve yeni bir yüzleri ile tanıştığımız çeşit çeşit güç odaklarının varlığı bizleri şaşırtıyor ve halk iradesinin aslında büyük bir yalan olduğunu görüyoruz.

Bu yeni merkezileşmiş iktidar yapılarının bireye, topluma, özel yaşama kendi çıkarlarına uygun yeni biçimler vermek istediklerini biliyoruz.

Modern siyasal iktidar yapıları daha çok savaşçılaşmış ve küstahlaşmıştır.

Modern demokrasinin üzerine oturduğu temeli oluşturan ulusçuluk, kendinden olmayanı toplama kamplarında ölüme, sürgüne mahkûm edecek kadar tek tipleştirici, hoşgörüsüz, kimlikçi bir ulusçuluğa daha doğru bir tabirle ırkçılığa dönüşmüştür.

Belki de asıl yanılgı, demokrasiyi kutsal bir son olarak görmemizdi. Demokrasi, her toplumun aynı değerlerle yaşayacağı evrensel bir reçete değildir. Kendi kültürel, tarihsel ve ekonomik köklerinden koparıldığında, sadece bir vitrindir. Gerçek demokrasinin temeli, halkın bilinçli iradesine, üretim bağımsızlığına ve adalet duygusuna dayanır. Yeni bin yılda demokrasi, artık iki tehlike ile karşı karşıyadır.

Daha yaşanabilir bir dünya özlemimizin gerçekleşmesinin yolunun hâlâ demokrasiden geçtiğini düşünüyorsak, demokrasi yeni bin yılda iki cephede de savaşmak zorundadır; Bir yandan, demokrasinin güçlülerin hizmetinde bir ideoloji haline gelme tehlikesi, diğer yandan canının istediğini yapan otoriter ve totaliter iktidarları ve onları besleyen güç odaklarını meşrulaştırma aracı olarak kullanılmak.

Demokrasi bir yanılgı mıydı, yoksa onu “yönetenler” mi sahteleştirdi? Belki de sorun, demokraside değil; onun, küresel güç hiyerarşisini gizleyen bir vitrin haline getirilmesindedir. Gerçek olan şu ki: Halkın iradesi sloganlarla değil, sistemle kuşatılmış durumda.