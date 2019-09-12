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Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneler için bir mesaj yayınladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:16
Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nden Diyarbakır'daki HDP binası önünde çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla eylem yapan annelere "Annelere borcumuz barışı sağlamak" başlıklı bir mesaj gönderdi.

Sanki eski Eş Başkan değilmiş gibi konuştu

Demirtaş mesajda sanki çocukları dağa kaçıran PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı değilmişcesine açıklamalar yaptı. Demirtaş, "Her şeyden önce, bir annenin ve babanın kendi evladına kavuşma isteği ön koşulsuz, amasız ve ancaksız olarak haklı ve meşrudur. Her türlü niyet sorgulamasından azade bir şekilde saygıyla karşılanacak, son derece doğal bir istektir. Bir annenin yavrusuna kavuşmayı istememesi anormal, sıra dışı ve doğaya aykırı olurdu. Dolayısıyla annelerin bu beklentisinin, her türlü siyasi çıkar tartışmasının üstünde ayrı ve özel bir yerde tutulmasına özen gösterilmelidir. " ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:16
  1. Edirne
  2. Diyarbakır
  3. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

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