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“Başak Demirtaş Diyarbakır’dan aday olabilir”

Yerel seçimler için CHP’den ittifak teklifi bekleyen PKK partisi HDP’nin, Diyarbakır için Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı düşündüğü iddia edildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:18
“Başak Demirtaş Diyarbakır’dan aday olabilir”

Yerel seçimler için çalışmalarına başlayan HDP'nin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterebileceği ileri sürüldü.

Birgün’ün haberine göre, HDP'de Mart 2019'da yapılması planlanan seçimlere yönelik, 'Demokratik Muhalefet Buluşmaları' adı altında 60'ı aşkın toplantı gerçekleştirildi ve strateji belirleme adına Diyarbakır'da parti yöneticileri ile bir araya gelme kararı alındı.

HDP, sözde Kürt ittifakının yanı sıra, sol ve sosyalist oluşumlarla ve Meclis'teki partilerle de ittifak görüşmeleri yapmak istiyor. Parti yönetimi, CHP'den yapılan 'ittifak' açıklamasının ardından 'bir adım atılmasını' bekliyor. Teklif geldiği anda parti yönetimi gerekli görüşmeleri gerçekleştirecek.

Kanaat önderleri, ünlüler ve Başak Demirtaş

Habere göre, “kanaat önderlerine” ve tanınmış isimlere belediye eşbaşkanlık adaylığı teklifi götürecek olan HDP yönetimi, önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı da tartışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince eşinin cezaevinde olması nedeniyle kampanyaya aktif bir şekilde katılan Başak Demirtaş isminde uzlaşı sağlanırsa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden eşbaşkan adayı olarak gösterilecek.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:18
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