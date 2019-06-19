0553 313 94 23

Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın terör suçlarından yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına hükmedildi- Davanın duruşmasının görülmesine 16 ve 17 Temmuz'da devam edilecek

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması içi söz verilen Demirtaş, 2012'de Bingöl'de yaptığı konuşması sonrası "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan ve iddianame ile birleştirilen 23 nolu fezleke hakkında beyanda bulunacağını bildirdi.

Konuşmasında "Kürdistan" ifadesini kullanması ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atılması gerekçesiyle suçlandığını belirten Demirtaş, fezlekeyi hazırlayan savcı hakkında ilerleyen süreçte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında işlem yapıldığını söyledi.

Demirtaş, söz konusu konuşmasında, FETÖ elebaşını eleştiren sözlerinin de yer aldığını, savcının bu yüzden konuşma içeriğinin tamamının yer almadığı bir fezleke ile kendisine "kumpas" niteliğinde bir suçlama yönelttiğini ileri sürdü.

"Kürdistan" sözcüğünü kendi partisi dışındaki bazı siyasilerin de kullandığını hatırlatan Demirtaş, "Türkiye'nin bir bölgesinin adını söylemekle Türkiye bölünsün filan demiyoruz." diye konuştu.

- Ara karar

Demirtaş'ın savunmasının ardından duruşma savcısından görüşü soruldu.

Savcı, mevcut delil durumu ve Demirtaş'ın henüz savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakere arasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 15 ve 19'uncu fezlekeler hakkında ek bilirkişi raporu alınması talebinin kabulüne, sanık Demirtaş'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Davanın duruşmasının görülmesine 16 ve 17 Temmuz'da devam edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. HDP
  3. Selahattin Demirtaş
  4. Terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Demirtaş’a "Özel Ödül"
    1. Vali Demirtaş’a "Özel Ödül"
    2. Huawei'nin Kurucusu Zhengfei, 30..
    3. Burak Yılmaz'a 3 yıl için dev rakam
    4. Başkan Şahin çalışan kadınları ziyaret..
    5. Bursa’da sağanak yağmur caddeleri göle..
    6. Araklı'daki sel
    7. O böceklerin cinsi belli oldu
    8. Selde mahsur kalan vatandaşları..
    9. Evde puding yaparken yıldırım çarptı
    10. İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik..
    11. Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni..
    12. Çorum'da cam silerken yüksekten düşen..
    13. Altının kilogramı 253 bin liraya..
    14. Diyarbakır’da fidanlık alanında 360..
    15. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona..
    16. PKK sığınağında füze bulundu
    17. MEDAŞ’ın “Genç Fikrin Enerjiye..
    18. Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
    19. Tosya Adliyesinde veda yemeği
    20. TBMM'de Akdeniz Parlamenterler..
    21. Jandarmadan kenevir operasyonu
    22. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    23. Temizlik işçileri temiz Erenler için..
    24. Karabük’te mezuniyet töreni için..
    25. Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3..
    26. Edremit Belediyesi parke taşı döşeme..
    27. Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla..
    28. Mersin'in Mut ilçesindeki sel
    29. PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    30. Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu