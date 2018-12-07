0553 313 94 23

Demirtaş'ın TCK 301'den yargılandığı davada birleştirme kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, partisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajla "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı dava, Mersin'de yargılandığı başka bir davayla birleştirildi

07 Aralık 2018 Cuma 11:38
Demirtaş'ın TCK 301'den yargılandığı davada birleştirme kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, partisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajla "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı dava, Mersin'de yargılandığı başka bir davayla birleştirildi.

Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan sanık Demirtaş ile avukatları Aynur Demirtaş Gökalp ve Arzu Eylem Kayaoğlu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Demirtaş'ın diğer avukatları Aydın Erdoğan, Kenan Maçoğlu ve Günizi Satar da duruşmada hazır bulundu.

Avukat Erdoğan, müvekkili Demirtaş'ın Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. Maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve 300. maddesinde yer alan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından yargılandığını belirterek, dava dosyasının bu mahkemeyle birleştirilmesini talep etti.

Sanık Demirtaş da daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, birleştirilmesi halinde savunmasını asıl mahkemede vereceğini bildirdi.

Hakim Dilek Bengi Erdal, Demirtaş'ın yargılanmasının Mersin 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki aynı suçtan devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:38
  1. Mersin
  2. Aydın
  3. Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi
  4. Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum
  5. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Battal İlgezdi'nin "helikopter pisti" davasında karar çıktı
    1. Battal İlgezdi'nin "helikopter pisti"..
    2. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    3. Adana'daki tefeci operasyonu
    4. “Abdullah Gül birlikteliği sonlandırsa..
    5. Eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye..
    6. Demirtaş'ın yargılandığı davalar..
    7. Rütbelerini teröristbaşı Gülen takmış!
    8. Döviz kurları
    9. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    10. Maxx Royal Cup Golf Turnuvası
    11. "Patent başvuru sayısı 60 bine ulaştı"
    12. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    13. Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri
    14. ANALİZ - Alman otomotiv devleri..
    15. Uyuşturucu çetesinden akılalmaz..
    16. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
    17. Teröristler kirli ilişkiyi itiraf..
    18. "Şampiyon Ahmet" engel tanımıyor
    19. Gönül verdiği kentin takımını yaşatmak..
    20. Peugeot SUV 3008'e dayanıklılık..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."