0553 313 94 23

Demirtaş'ın reddihakim talebi reddedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandığı davada yaptığı reddihakim talebi kabul edilmedi

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:27
Demirtaş'ın reddihakim talebi reddedildi

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Demirtaş, avukatları ve HDP Eş Genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile yakınları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Demirtaş'ın avukatları savunma yaptı.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tahliye kararının uygulanmaması ve mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle, Mahkeme Başkanı Murat İlhan ve üye hakim hakkında reddihakim taleplerinde bulundu. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebinin kabul edilmemesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan Başkan İlhan, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddihakim talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

İlhan, sanığın karara yönelik itirazını 7 gün içerisinde 20'nci Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:27
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Demirtaş'ın yargılandığı terör davası
  3. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri yapıldı
    1. Süper Lig Hakemleri Değerlendirme..
    2. Helâl kazanca teşvik eve saadet ve..
    3. El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    4. Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Macaristan'da tartışmalı yasa kabul..
    7. FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi..
    8. Christian Bale: Trump'ı bozuntuya..
    9. Ses kısılmasını ciddiye almalısınız
    10. Yunanistan'ın olay yaratacak Türkiye..
    11. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    12. Davalık olduğu inşaatçının ofisine..
    13. Anti-Balaka silahlı grubunun eski..
    14. Mutfağımızdaki en büyük tehlike...
    15. Suriye sınırına tank ve fırtına obüs..
    16. Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme
    17. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    18. Türkiye geneli il ilçe CHP 2019..
    19. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    20. Akkuyu NGS'nin kurulduğu Mersin'de..
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!