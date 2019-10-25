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Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş, sosyal medya hesabından HDP'nin grup başkanvekillerini eleştirince ortalık karıştı.

25 Ekim 2019 Cuma 08:13
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi

Terör destekçisi parti HDP'nin yaklaşık 3 yıldır Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş, sosyal medya hesabından HDP'nin grup başkanvekilleri ile ilgili eleştiri twiti attı.

“Hadi oradan zevzek”

Süleyman Demirtaş'ın twitine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan yanıt verdi.

Kurtalan, twitinde "Eleştiri adı altında, bize küfür ettirmek, dost gibi görünenlerde moda oldu. Sevgili Selo can duysa sana hadi oradan zevzek demez mi?" ifadelerini kullandı.

HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Tarihi ve kritik bu dönemde şuan HDP grup başkanvekilinin kim olduğunu google bakmadan bilen ilk on kişiye yemek ısmarlayabilirim. Belki ısmarlarım yani, benle vicdanım artık" şeklinde paylaşım yaptı.

Kardeş Demirtaş'ın mesajı üzerine HDP'nin grup başkanvekillerinden biri olan Fatma Kurtulan, twite yanıt vererek, "Sende biliyorsun ki Google baktığında onur, başeğmeyen, demokrasi, barış sevdalıları yazar Süleyman kardeşim. Eleştiri adı altında, bize küfür ettirmek, dost gibi görünenlerde moda oldu. Sevgili Selo can duysa sana hadi oradan zevzek demez mi?" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ile HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Twitter'da birbirine girdi

"HDP eleştirilemez değil”

Süleyman Demirtaş, Kurtalan'ın yanıtı üzerine bu kez hesabından, "Kendi fikirlerimi kardeşler arası huzursuzluğa ve hakarete dönüştürme çabası yabancı olmadığım bir tutumdur. HDP ve HDP'liler eleştirilemez değiller. HDP'yi eleştirene de zevzek denmez. Mücadele kardeş, dost hukukuyla değil, yoldaşlık hukukuyla ölçülür" paylaşımı yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 08:13
  1. Edirne
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Süleyman Demirtaş
  4. HDP
  5. Fatma Kurtulan

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