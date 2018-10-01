Demirtaş'ın gerekçeli kararı açıklandı: Devleti tehdit edip, Kandil'e selam çaktılar!

2013 yılı Nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılanan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında verilen mahkumiyet kararlarının gerekçesi açıklandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Demirtaş'a 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme tamamladığı gerekçeli kararında Önder ve Demirtaş'ın 17 Mart 2013'te İstanbul Kazlıçeşme'de yapılan nevruz kutlaması ve mitingde sarf ettikleri sözler ayrıntılı olarak yer aldı. Söz konusu mitingde örgüt elebaşı Abullah Öcalan'ın posterinin asılı olduğu halde iki konuşmacının da konuşma yaptığı vurgulandı.

Kandil'le tehdit etti

Sırrı Süreyya Önder burada yaptığı konuşmada, 'Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan'da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz' ifadelerini kullandı. Demirtaş ise aynı konuşmada Fransa'da öldürülen 3 PKK'lı kadına selam göndererek, 'Bütün şehitlerimizi saygı ile anmak istiyorum. Bir nöbet kulübesinde bir gece yarısı nöbet tuttunuz mu? Kandil'i dümdüz ederiz diyenler kendilerini davet ediyorum. Omzuna G-3 takıp gitsinler. Bir gece Gabar'da nöbet tutsunlar bakalım, Kandil dümdüz oluyor mu olmuyor mu?' ifadelerini kullandı.

PKK'yı meşru gösterdi

Kararda Demirtaş'ın söylediği sözlerin değerlendirmesi yapıldı. Buna göre şehitliğin toplumumuzda meşru ve kutsal amaçlar uğruna hayatını kaybetmiş kişilere yüklenen bir sıfat olduğu, Demirtaş'ın ise konuşmada silahlı terör örgütü PKK ile bağlantılı kişiler hakkında şehit tabirini kullandığı ifade edildi. Demirtaş'ın bu söyleminin PKK örgütünün amaç ve yöntemlerine meşruiyet sağladığı belirtilen kararda, bu sözlerle PKK'nın kullandığı şiddet yöntemini meşru göstererek terör örgütü propagandası yaptığı kaydedildi.

Örgütü güçlü gösterdi

Demirtaş'ın konuşmasında örgüt yöneticilerinin yuvalandığı Kandil Dağı'ndan bahsederek terörün bitirilmesini arzulamalarına karşın örgütü güçlü göstermeye çalıştığı, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olay terör örgütünün ve üyelerinin propagandasını yaptığı ifade edildi.

Meşru göstermeye çalıştı

Kararda Sırrı Süreyya Önder'in sarf ettiği sözlerin de değerlendirmesi yapıldı. Buna göre Önder'in, 'size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan'da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz' sözleriyle örgüt elebaşını Kürt halkının lideri olarak göstererek örgütü ve yöneticisini meşru göstermeye çalıştığı ifade edildi. Bu konuşmada aynı zamanda ülke topraklarının bir bölümünü, örgütün bölücü ideolojisinde yer aldığı şekli ile Kürdistan olarak tabir ederek örgüt propagandasını yinelediği kaydedildi.

(Sabah)