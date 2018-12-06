Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davalar

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı iki davanın, aynı suçtan Mersin'de açılan davayla birleştirilmesine karar verildi.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan sanık Demirtaş ile avukatları Aynur Demirtaş Gökalp ve Arzu Eylem Kayaoğlu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ve Demirtaş'ın avukatları Aydın Erdoğan ve Kenan Maçoğlu da duruşmada hazır bulundu.

Hakim Ahmet Deveci'nin iddianamenin özetini okuması ve kimlik tespitinin ardından söz alan Demirtaş, "Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu esasları çerçevesinde hakkımda atılı suçtan açılmış dosyalarımın birleştirilmesini talep ediyorum." dedi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılamasının tek mahkemede yapılmasını isteyen Demirtaş, yargılamanın Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde devam etmesinin yerinde olacağını söyledi.

Demirtaş'ın avukatı Aydın Erdoğan, müvekkili hakkında aynı suçtan açılmış birden fazla dava olduğunu belirterek, "Bu davaların büyük bir kısmı Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirildi. Bu dava bakımından da suç ve iddianame tarihi esas alındığında Mersin'deki davayla birleştirilmesinin hukuki zorunluluk olduğu gözetilerek bu hususta karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ise söz konusu davalara konu olan sanık Demirtaş'ın farklı tarihlerde, farklı yerlerde ve farklı mahiyette konuşma ve açıklamaları olduğunu bildirerek, "Davaların birleştirilmesi talebinde esas alınan konu, TCK 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerine dayandırılmaktadır. Gelen cevap yazılarından da anlaşılacağı üzere sanığın yaptığı konuşmalar ve açıklamalarla TCK'nin farklı maddelerini ihlal mahiyetinde suçlar işlediği iddia edilmiştir. Bu suçların her birinin farklı suç işleme kastıyla işlendiği için TCK 43. maddesinin uygulanmasını gerektirir bir irtibat bulunmamaktadır. Bu sebeple davaların birleştirilmesine yönelik talebin reddine karar verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim Deveci, Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanmasının Mersin 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki aynı suçtan devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

- İkinci davada da birleştirme kararı

Bu duruşmadan sonra Demirtaş'ın aynı suçtan yargılandığı dava da Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık Demirtaş, buradaki duruşmada usule dair itirazı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin muhtelif yerlerinde hakkımda benzer suçtan açılmış davalar bulunmakta ve bunların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkemenizdeki dosyanın daha eski dava olması sebebiyle Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyam ile birleştirilmesini istiyorum." dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından Hakim Osman Efendioğlu, davanın Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmesine hükmetti.