Selahattin Demirtaş'ın avukatından tahliye açıklaması

Hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sosyal medyada çıkan 'tahliye edilecek' haberlerine ilişkin avukat Mahsuni Karaman'dan açıklama geldi. Karaman, "Ulaşmış bir tahliye bilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararına savcılıkça yapılan itiraz, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmedi.

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davanın 2 Eylül'de görülen duruşmasında, adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliye kararı verildi.

Tahliye kararının ardından sosyal medyada Selahattin Demirtaş'la ilgili 'bu gece tahliye edilecek' haberleri dolaşmaya başladı.

Avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medyada yapılan 'tahliye' haberlerini yalanlayarak, "Sayın Demirtaş'ın bu gece tahliye edileceğine dair biz avukatlarına veya ailesine şu ana kadar ulaşmış bir bilgi yoktur" dedi.