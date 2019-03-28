Demirtaş yeni yatırımlarla şahlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirtaş’a yapılacak yatırımlarla bölgenin çehresinin değişeceğini söyledi. Demirtaş Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslenen Aktaş, bölgeye yapılacakları yatırımları tek tek anlattı.

Son bir ayda ayak basmadık yer bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Demirtaş’ta vatandaşlarla buluştu. Yeni dönemde Demirtaş’a yapılacak yatırımları tek tek anlatan Aktaş, bölgenin kaderinin sil baştan değişeceğini vurguladı. Gündüz şehir merkezindeki Gazcılar ve Uluyol Caddesi esnafını tek tek gezen Başkan Aktaş, akşam da Ovaakça ve Demirtaş sakinleriyle buluştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı Demirtaş mitinginde meşale gösterileri ve sloganla karşılanan Aktaş, meydanı hınca hınç dolduran Demirtaşlılara, yeni dönemde bölgeye yapacakları yarımları tek tek anlattı.

Başkan Aktaş, 31 Mart seçimlerinden sonra 4,5 yıl boyunca seçim olmayacağını bunun Bursa ve Türkiye için tarihî bir fırsat olduğunu söyledi. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip, tamamen hizmetlere odaklanacaklarını ifade eden Aktaş, “Demirtaş 13-15 bin nüfuslu bir yerleşim yeriyken, şimdi nüfus 80 binleri aştı. İnşallah Mustafa Dündar Başkanımızla birlikte bu bölgeye çok önemli hizmetler kazandıracağız. Okul meseleniz olduğunu biliyorum. Bunu en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. Aynı zamanda Demirtaş’ın mutlaka çevre yoluna bağlanması lâzım. Çünkü burada 400’den fazla fabrikanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi var. Bu bölge insanının rahatlıkla çevre yoluna bağlanması gerekir” dedi.

Demirtaş’ta 20-25 yıl önce yapılmış ancak artık tamamen âtıl hâlde olan çim kayağı tesislerinin bulunduğu alanın bölgeye kazandırılması için düğmeye bastıklarını ifade eden Aktaş, “DSİ’ye ait olan 92 dönümlük alanı Büyükşehir Belediyesi olarak devraldık. Şimdi oraya müthiş bir mesire alanı kazandıracağız. Osmangazi Belediyemizin yaptığı hizmet binası içinde su tahsilat büromuz da olacak. Fatura ödemek için yaşadığınız sıkıntılar ortadan kalkacak. İsmetiye Deresi’nin ıslahıyla ilgili kalan kısımları da kısa sürede bitireceğiz. Sizlere verdiğimiz bu sözlerini bir an önce yerine getirmenin derdi ve heyecanı içindeyiz. Bunun için sizlerden destek ve dua bekliyoruz” diye konuştu.