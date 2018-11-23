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Şehit Yasin Börü'nün annesinden AİHM'in skandal kararına tepki!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin skandal bir kararla serbest bırakılmasını istediği terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın katlettiği Yasin Börü’nün annesi "AİHM’in aklamaya çalıştığı Demirtaş terörist ve evlatlarımızın katilidir." dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 10:41
Şehit Yasin Börü'nün annesinden AİHM'in skandal kararına tepki!

Avrupa İnsan Hakları Makemesi (AİHM), ‘terör örgütü yöneticiliği ve terör propagandası yapmak’ suçundan tutuklanan Kandil’in siyasi uzantısı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmalı kararına tepkiler çığ gibi. Başkan Erdoğan’ın “Bunun adı terörperestliktir. Yasin Börü’nün, binlerce masum vatandaşımızın, askerimizin katillerine kucak açanlar bize demokrasi dersi veremez” diyerek sert tepki gösterdiği skandal karar Demirtaş’ın 6-8 Ekim’de terör destekçilerini sokağa döküp katledilen 53 kişinin ailelerini çok üzdü.

"O bir terörist!"

Diyarbakır’da kurban eti dağıtırken oğlu ve oğlunun arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla sokağa çıkanlar tarafından vahşice katledilen Hatice Börü, AİHM’in kararını AKŞAM’a değerlendirdi: Bu karara tamamen karşı çıkıyoruz. Biz zaten dava AİHM’e götürülürken böyle bir kararla sonuçlanacağını biliyorduk. Zaten AİHM hiçbir zaman Müslümanların, mağdurların lehine bir karar almadı. PKK ile bunlarla birlikte olanların lehine olan kararlar aldılar. Selahattin Demirtaş ve arkadaşları yaptıkları çağrıya 6-8 Ekim’de yaşanan olayların başsuçlusudur. Demirtaş istediği kadar AİHM ve benzeri mahkemelerde aklansın ama bizim gözümüzde teröristtir ve çocuklarımızın katilidir” dedi.

Şehit ailelerinden tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AİHM’in skandal kararını kınadıklarını belirterek şöyle konuştu: Yasin ve arkadaşlarının yaşama hakları elinden alınırken AİHM neredeydi? 

(Akşam)

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:41
  1. Diyarbakır
  2. yasin börü
  3. Selahattin Demirtaş
  4. AİHM
  5. Avrupa insan hakları makemesi

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