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Demirtaş: “STK’ları önemsiyoruz”

Samsun Aydınlar Ocağı Başkanı Prof.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
Demirtaş: “STK’ları önemsiyoruz”

Samsun Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. Taner Tunç ve yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.


Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Demirtaş ile bir süre sohbet eden Başkan Tunç, son dönemlerde toplumun kültür istilası ve erozyonu yaşadığını belirterek, “Aydınlar Ocağı olarak bu ülkede güzel işler yapmak istiyoruz. Bir ülke, bir millet değiştirilmek isteniyorsa bu yetişen nesillerin zihinlerinin önce bulandırılması sonra beyinlerinin yıkanması ile olmaktadır. Bu tür yapılan erozyon çalışmalarına karşın Aydınlar Ocağı olarak milletimizi uyandırmak ve toplum değerlerini gençlerimize hatırlatmak adına mücadele ediyoruz” dedi.



“Şehrimize katkı veren STK’ları önemsiyoruz”


Başkan Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Taner Tunç ve yönetim teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Demirtaş, “Şehrimize katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarımızı önemsiyoruz. Gelen her türlü öneri ve eleştirilerini dikkate almaya çalışıyoruz. Bu manada Aydınlar Ocağı, partiler üstü ve merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen çok önemli yerli ve milli bir sivil toplum kuruluşudur. Aydınlar Ocağı olarak da şehrimizde güzel işler yapacağınıza inancımız tamdır” diye konuştu.


Ziyaretin sonunda Taner Tunç, Başkan Demirtaş’a ebru sanatı ile yapılmış bir tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
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