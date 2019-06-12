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Demirtaş: “İşsizliği azaltacak çalışmaları önemsiyoruz”

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürü Haşim Meydan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ımakamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
Demirtaş: “İşsizliği azaltacak çalışmaları önemsiyoruz”

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürü Haşim Meydan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ımakamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Demirtaş, “İşsizliğin azaltılmasıyla ilgili yapılacak çalışmaları önemsiyoruz” dedi.


Gazi Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette istihdama yönelik başlatılan çalışmalar hakkında Başkan Demirtaş’a bilgiler veren İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, “İstihdamın korunması ve artırılması, nitelikli istihdamın desteklenmesi gayesiyle bakanlığımız himayelerinde; kurumumuz ve SGK tarafından sunulan teşviklerin ve uygulamalardaki yenilikleri işverenlerimize anlatıyoruz. İl genelindeki çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İŞKUR sadece işsizlerle iş arayanları buluşturan bir mekan veya resmi kurum değil, herkese iş bulan, iş adamlarımıza da büyük destek sağlayan bir kurum haline gelmiştir. Gerek istihdam konusunda ve gerekse basınla iletişim ve haber konusunda iyi olan kurumlarımızdandır. Kurum tarafından açılan kurslara gösterilen ilgi ve bunun sonucunda da istihdam sağlanması önemlidir. Eğer işverenler sağlıklı bilgi sahibi olurlarsa devletimizin sağlamış olduğu avantajları kullanarak istihdama katkı sunarlar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
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