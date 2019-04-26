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Demirtaş'tan küstah sözler! "Geri adım atmayacağım"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çizgisini beğendiğini söylediği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ınyargılanmasına devam edildi. Teröristbaşı Öcalan’a "sayın" dediği için pişman olmadığını söyleyen terör sevici Demirtaş, bu sözlerinden geri adım atmayacağını dile getirdi.

26 Nisan 2019 Cuma 07:44
Demirtaş'tan küstah sözler! "Geri adım atmayacağım"

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş ile avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Demirtaş, terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve yasa dışı KCK yapılanmasına destek verdiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan fezlekeye karşı savunmasında, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a “sayın” ve “Kürt halk önderi” dediği için suçlandığını belirtti.

"Pişman değilim, geri adım atmayacağım"

Demirtaş, barış sağlanması için Kandil ve İmralı’ya yaklaşık 30 defa gittiğini, burada görüştüğü terör örgütü elebaşlarına “sayın” dediği için kendisine suç isnat edildiğini söyledi. Hakkında “suçu ve suçluyu övdüğüne dair” bir fezleke olduğuna da işaret eden Demirtaş, Öcalan’a “sayın” diye hitap etmesinin suç olmadığını iddia etti.  Öcalan’a “sayın” dediği için pişman olmadığını ifade eden Demirtaş, bundan geri adım atmayacağını dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:44
  1. Edirne
  2. Ankara
  3. Mahkeme
  4. Öcalan
  5. HDP
  6. Selahattin Demirtaş

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  • ataata17 dk önce
    ne inadıydı...
  • UnalUnal23 dk önce
    Akp cumhur ittifakıyla Türkiye ittifakina cephe alip o şansını kaçırdı giden gelmez herkes tercihiyle yaşar AKP de MHP yi tercih etti doğal hakkıdır artık MHP ile yaşamak zorundadır Türkiye ittifakida TURKIYEYI düşünenlere kaldi
  • KatiltaşKatiltaş31 dk önce
    Mazlum kürtler in yasin lerin kanı ellerinden damlayan bu katili bu devlet kodeste çıkarırsa o zaman devlet değildir
  • deryaderya48 dk önce
    Niye geri atsın asalak arkasına içer de CHP gibi terör destekçisi, dışarıda destekçileri varken adama toz kondurmuyorlar. Böyle hainleri baş tacı yapıyorlar. sonra vatan millet diye çıkıp hiçyüzleri kızarmadan konuşuyorlar. Lanet olsun size
  • Osmnshn Osmnshn 48 dk önce
    Seni başkan yaptırmayacağız seni başkan yaptırmayacağız
  • ImamImam51 dk önce
    Haberi kesmeden verin ne diyor Demirtaş beni devlet gönderdi diyor 30 defa devlet gönderdi diyor devlet büyüklerimizin haberi adaya giderken vardı diyor bizi sahil güvenliğin botu götürdü diyor Madem öyle izin vermeseydiniz bot tahsil etmeseydiniz Ha bir de kapattın abi kapattın Madem terör örgütü üyesi kapattın adam hapiste Parti hayatta Ya bunlar terörist değil o zaman niye hapiste ya da terörist s Neden o zaman Parti hala açık sürekli oyalanmaktan bıktık HDP kapatılacak bir türlü kapatılmıyor
  • AlperenAlperen59 dk önce
    Bu terörist Avrupa’da yada Amerika’da bir terörist başına sayın dese başına neler gelirdi bir düşünün.
  • OktayOktay1 sa önce
    Bu İtler,dişariya Güvenmese,sesi bile çikmaz.Devlet bunlarin nesini bekliyor Suçlari ortada.Çikarin Mahkemeye,verin Cezasini.Beklettikçe,Adamlar Mağdur Edebiyatini iyi yapiyor.

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