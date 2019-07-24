Demirtaş: “Çocuklarımıza unutulmaz bir şölen yaşatacağız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bir aile kendi çocuğu için nasıl bir sünnet töreni yaparsa bizlerde eksiksiz bir şekilde bu yavrularımız için unutulmaz bir şölen tertip edeceğiz” dedi.

İlkadım Belediyesince her yıl gerçekleştirilen ve büyük bir katılımın sağlandığı 26’ncısı düzenlenecek İlkadım Sünnet Şöleni bu yıl 26 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’te yeni hizmet binasında gerçekleşecek.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şölen için yapılan bütün hazırlıkların tamamlandığı şölende hem çocukların hem de ailelerinin doyasıya eğleneceği sünnet şölenine tüm vatandaşları davet eden İllkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu etkinlik belediyemizin sosyal sorumluluk projesi kapsamındadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için eğlenceli gösterilerimiz olacak. Şölen kapsamında sünnet olmak için kayıt yaptıran çocuklara pelerin, pantolon, ayakkabı, şapka, asa olmak üzere bütün kıyafetleri ile hastane masrafları belediyemiz tarafından karşılanacak. Çocuklarımızın sünneti anlaşmalı olduğumuz Büyük Anadolu Hastanelerinde uzman doktorlar tarafından yapılacak” şeklinde konuştu.

"Yaptığımız tüm hizmetler çocuklarımızın geleceği içindir"

Çocukların erkekliğe ilk adımı atacağı ve onlar için çok önemli olan bu günü en iyi şekilde yaşatmayı ve hayatları boyunca unutmayacakları bir gün olmasını sağlayacaklarını dile getiren Başkan Demirtaş, “Çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden önce geliyor. Bir aile kendi çocuğu için nasıl bir sünnet töreni yaparsa bizlerde eksiksiz bir şekilde bu yavrularımız için unutulmaz bir şölen tertip ediyoruz. Yaptığımız bütün hizmetler çocuklarımızın geleceği içindir. Ailelerimizin en mutlu anlarını yaşayacağı bu güzel şölende tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.