Demirtaş beklediği ilgiyi göremeyince çıldırıyor! Davul zurna ile 'video çektim' duyurusu
Bakanlık için AK Parti'ye CV gönderdiği ortaya çıkan, ancak amacına ulaşamayınca iktidara düşman kesilen Özgür Demirtaş, videoları beklediği ilgiyi görmeyince, adeta davul zurna ile 'video çektim' duyurusu yapıyor.
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Türkiye'nin bulduğu doğalgaz rezervinin bir çikolata kadar değerli olmadığını iddia edip küçümseyen, ülkemizin savunma sanayisindeki ihracat başarılarını görmezden gelerek, çizdiği felaket senaryoları ile vatandaşa korku pompalayan Özgür Demirtaş, çektiği videolara karşı ilgi gösterilmeyince adeta davul zurnayla duyuru yapıyor.
Dakika başı 'video çektim' paylaşımı
Bugün hazırlayıp yayımladığı videosunun duyurusunu iki dakikada bir defalarca paylaşan Demirtaş, yine alay konusu oldu.
'Türk Lirası çöktü' yalanı ile tepkileri üzerine çekmişti
Demirtaş, geçtiğimiz hafta 'Türk lirası çöktü' yönündeki beyanatı ile gündeme gelerek kamuoyunun tepkisini çekmişti.
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