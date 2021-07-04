  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pereira İstanbul’a geldi
KKTC'de ilk kez görüldü!
İstanbul'da denizin rengi değişti
Endonezya'da 33 hasta sıvı oksijen yokluğu nedeniyle hayatını kaybetti
Gündem Demirtaş beklediği ilgiyi göremeyince çıldırıyor! Davul zurna ile 'video çektim' duyurusu
Gündem

Demirtaş beklediği ilgiyi göremeyince çıldırıyor! Davul zurna ile 'video çektim' duyurusu

Bakanlık için AK Parti'ye CV gönderdiği ortaya çıkan, ancak amacına ulaşamayınca iktidara düşman kesilen Özgür Demirtaş, videoları beklediği ilgiyi görmeyince, adeta davul zurna ile 'video çektim' duyurusu yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 17:56:00 -
Demirtaş beklediği ilgiyi göremeyince çıldırıyor! Davul zurna ile 'video çektim' duyurusu

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin bulduğu doğalgaz rezervinin bir çikolata kadar değerli olmadığını iddia edip küçümseyen, ülkemizin savunma sanayisindeki ihracat başarılarını görmezden gelerek, çizdiği felaket senaryoları ile vatandaşa korku pompalayan Özgür Demirtaş, çektiği videolara karşı ilgi gösterilmeyince adeta davul zurnayla duyuru yapıyor.

Dakika başı 'video çektim' paylaşımı

Bugün hazırlayıp yayımladığı videosunun duyurusunu iki dakikada bir defalarca paylaşan Demirtaş, yine alay konusu oldu.

'Türk Lirası çöktü' yalanı ile tepkileri üzerine çekmişti

Demirtaş, geçtiğimiz hafta 'Türk lirası çöktü' yönündeki beyanatı ile gündeme gelerek kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Sen her isteyene sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Özgür Demirtaş'tan kuyruğu dik tutma çabası
Sen her isteyene sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Özgür Demirtaş'tan kuyruğu dik tutma çabası

Gündem

Sen her isteyene sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Özgür Demirtaş'tan kuyruğu dik tutma çabası

SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın
SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Gündem

SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay