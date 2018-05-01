Demirtaş: Arkadaşlara başarılar diliyorum
Cuma günü partisi tarafından adının cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağı belirtilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden seçimlerle ilgili mesaj yolladı.01 Mayıs 2018 Salı 21:54
Selahattin Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim kampanyasının en büyük yükü eş başkanlarımızın omuzlarında. Onları, gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım. Başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi.
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