Demirtaş: Arkadaşlara başarılar diliyorum

Selahattin Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim kampanyasının en büyük yükü eş başkanlarımızın omuzlarında. Onları, gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım. Başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi.