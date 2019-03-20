Demirözü’nde proje koordinasyon toplantısı

İlçe proje komisyonu toplantısı Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun başkanlığında yapıldı.

Demirözü ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkınma ve gelişmesine yönelik faaliyet, girişim ve yatırımların arttırılması için bölgemize uygun proje üretmek, kurumlar arası işbirliği ve organizasyon ilkesini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını sağlamak, yerel poransiyeli harekete geçirmek suretiyle çözüme yönelik projeler geliştirmek, bu projelere kaynak temin etmek amacıyla oluşturulan İlçe Proje Komisyonu ilk toplantısını İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonu’nda Kaymakam Coşkun başkanlığında gerçekleştirdi.

Proje Komisyonu Toplantısı; alt ve üst komisyonun oluşturulması, toplantıya katılan üyelerin görüşlerini belirtmesi ve alınan kararların ardından sona erdi.

Toplantıya Demirözü KaymakamıÖmer Coşkun’un yanı sıra; İlçe Yazı İşleri Müdürü Halis Saltık, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Dağ, İlçe Emniyet Amir V. Veliaddin Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Pınar İspirliİlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç, İlçe Müftüsü Kerim Kaya Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Aktürk ve bu kurumlardan proje komisyonu için görevlendirilen personel katıldı.