Demirözü Kaymakamı Coşkun, vatandaşlarla bir araya geldi

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun Beşpınar Köyünü ziyaret etti. Kaymakam Ömer Coşkun ve beraberindekileri köye gelişinde Köy Muhtarı Alim Tükenmez karşıladı.

Köy konağında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun yaklaşan yerel seçimlerin huzur ortamı içerisinde geçmesi için muhtar ve muhtar adaylarına uyarılarda bulundu.Kaymakam Coşkun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde devlet tarafından sağlanan teşvikler hakkında ve tarımsal, hayvansal faaliyetler konusunda toplantıya katılanlara açıklamalarda bulundu.

Toplantının son kısmında ise TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden gelen yetkililer tarımsal hayvancılık alanında köylülerimizin zarar görmemesi için sağlanan sigorta faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaymakam Coşkun’na Beşpınar köy ziyareti sırasında, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Dağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıf Müdürü Adem Aktürk eşlik etti.