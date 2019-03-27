0553 313 94 23

Demirörs ve Karakaya tahliye oldu

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ve Bircan Karakaya hakkında karar verildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:45
Demirörs ve Karakaya tahliye oldu

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ve Bircan Karakaya hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti bir ilke imza atarak herhangi bir suçtan ceza vermedikleri albayları tahliye etti fakat beraat ettirmedi.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş’un yerine 15 gün vekaleten bakan emekli albay Hakan Demirörs ve emekli albay Bircan Karakaya’nın yargılanmasında sona gelindi. Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Demirörs, Karakaya ve avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmadaönceki savunmalarını tekrar eden sanıklardan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini, bu sırada içeri alınmadıklarını söyledi. Karakaya, nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, “Sıkıyönetim ilan edildiğine dair bir şey bilmiyorduk. Sonradan sıkıyönetimden haberimiz oldu ama biz yine de Yurdakul Akkuş’un sözde sıkıyönetim komutanı olduğunu bilmiyorduk. Kimin yasa dışı emir verdiğini de bilmiyorduk” ifadelerini kullandı.


Nizamiyeye alınmamaları üzerine oradan ayrıldıklarını aktaran Karakaya, “Oradan ayrıldıktan sonra bölge komutanı Seyfullah Saldık’ın emrine uyup geri döndük. Yurdakul Akkuş amirine kafa tutacak kadar hareketlerde bulunmuş. Bölge komutanı, nizamiye önünde Yurdakul Akkuş’a ‘Git’ dedi. Saldık daha sonra beni arayıp ‘Gitme’ dedi. Hangi emrin yasa dışı olduğunu bilmiyorduk. Ben Akkuş’u nizamiye önünde gördüm, yeni gelmiş içeri girmek ister gibi bir hali vardı. Bölge komutanı Saldık’ın aramasına kadar Akkuş’un darbede payı olduğunu bilmiyorduk, dolayısıyla kime uyacağımızı bilemedik. Saldık arayıp Akkuş’un sözde sıkıyönetim komutanı olduğunu söyleyince geri döndük. Daha önceden bilmiyorduk. Akkuş eğer en ufak bir tırnak tutturup darbede biraz başarı elde etseydi bizi vuracaktı ilk, çünkü şimdi bile ifadelerinde bizimle ilgili yalancılar, kumpasçılar deyip duruyor. Ben darbe girişiminde hain örgütün yanında yer almadım, hele ki Yurdakul gibi bir adamın ardından hayatta gitmezdim” diye konuştu.


Diğer tutuklu sanık Demirörs de benzer ifadeler kullanırken mahkeme heyeti 14 aydır tutuklu bulunan sanıklar hakkında kararını verdi. Mahkeme heyeti 2 sanığa da herhangi bir suçtan ceza vermezken sanıkların beraatına değil sadece tahliyesine karar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İsrail'in Golan'daki varlığını meşrulaştıracak tehlikeli süreci başlattılar"
    1. "İsrail'in Golan'daki varlığını..
    2. Önce alkol aldılar sonra dairelerin..
    3. PAÜ’de sessiz kitap okuma etkinliği..
    4. Adıyaman’da 70 öğrenci zehirlendi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta
    6. Başkan Dağdelen: “Milli iradenin sesi..
    7. Şehit Coşkun Kapancı kabri başında..
    8. Başkan Zolan’dan 9 mahalleye alt yapı..
    9. Server Gazi Türbesi restore ediliyor
    10. Hatay'da "gözaltında" evlenme teklifi
    11. Şok iddia: Türkiye'den yola çıkan..
    12. Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3..
    13. Darbe mesajlarını inkar etti
    14. TBB Başkanı Aydın'dan swap..
    15. "CHP'liler de bu zihniyetten kurtulmak..
    16. Erzincan'da demir yüklü tırda yangın
    17. "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini..
    18. Trump’tan Rusya’ya: “Venezuela’dan..
    19. İngiliz Parlamentosu 8 Brexit..
    20. Soylu’dan Akşener’e: "Tansu Çiller’e..
    21. Cezayir'de yönetim yanlısı sendikadan..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (3)
    23. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay..
    24. Hindistan'da maytap deposunda patlama:..
    25. AK Parti'nin Uşak mitingi
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (2)
    27. "Kılıçdaroğlu'nun bana teşekkür etmesi..
    28. Trump: Rusya'nın oradan çıkması gerek!
    29. Birleşik Krallık'tan Türkiye..
    30. Gültekin Uysal’dan “Golan Tepeleri”..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek