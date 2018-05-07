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Demirören unutmadı! CNN'in önemli ismi görevden alındı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, iddiaya göre yıllar önce attığı bir tweet için kanalın yeni sahibi Demirören Grubu tarafından görevinden alındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:49
Demirören unutmadı! CNN'in önemli ismi görevden alındı

Doğan Grubu'nun Demirören'e satışının ardından CNN Türk'teki değişim devam ediyor. CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından bir değişiklik de kanalın Ankara Temsilciği'nde yaşandı.

Hakan Çelik'in Posta gazetesindeki yazılarına ve CNN Türk'teki programına devam edeceği öğrenilirken; Çelik, Ankara Temsilcisiliği görevini Dicle Canova'ya devredecek.

 Ayrıca kanalda görevden almaların ve yeni görevlendirmelerin sürmesi bekleniyor.

Hakan Çelik'in Doğan Medya'yı Demirören Grubu aldıktan sonra Demirören'lerin İstiklal Caddesindeki AVM'siyle ilgili attığı tweeti silmesi tartışmalara neden olmuştu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:49
  1. İstiklal Caddesi
  2. Ankara
  3. Dicle
  4. Doğan Grubu

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