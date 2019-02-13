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Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı | Şafak Ongan kimdir, kaç yaşında?

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Dream TV ile Radyo D ve CNN Türk Radyo'da üst düzey bir ayrılık yaşandı. Demirören Medya Grubu'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Müzik dünyasının tecrübeli ismi Şafak Ongan, 2003 yılında kurduğu ve isim babalığını üstlendiği Dream TV Genel Yayın Yönetmenliği ile 3 yıldır sürdürdüğü Radyo D ve CNN Türk Radyo'nun Yayın Yönetmenliği görevlerinden alındı. Ongan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Şafak Ongan kimdir? Nerelidir? Şafak Ongan hayatına dair merak edilen detaylar...

13 Şubat 2019 Çarşamba 23:58
Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı | Şafak Ongan kimdir, kaç yaşında?

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Dream TV ile Radyo D ve CNN Türk Radyo'da üst düzey bir ayrılık yaşandı. Demirören Medya Grubu'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Müzik dünyasının tecrübeli ismi Şafak Ongan, 2003 yılında kurduğu ve isim babalığını üstlendiği Dream TV Genel Yayın Yönetmenliği ile 3 yıldır sürdürdüğü Radyo D ve CNN Türk Radyo'nun Yayın Yönetmenliği görevlerinden alındı. Ongan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Şafak Ongan kimdir? Nerelidir? Şafak Ongan hayatına dair merak edilen detaylar...

1972 yılında, İstanbul’da doğdu. 1995’te Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. CNN TÜRK’ün kurulmasıyla birlikte Program Departman’ında prodüktör olarak çalışmaya başladı.

Şafak Ongan kimdir?

1972 yılında, İstanbul’da doğdu. 1995’te Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. CNN TÜRK’ün kurulmasıyla birlikte Program Departman’ında prodüktör olarak çalışmaya başladı. 2001 yılına kadar CNN TÜRK’ün tek müzik programının yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. 2001 yılında CNN TÜRK’te Frekans isimli müzik programını hazırlamaya başladı. Frekans’ın yönetmeni, sunucusu ve prodüktörü olarak CNN TÜRK’te görev yaptı.

Ongan, Ocak 2003’ten itibaren Dream TV gençlik ve müzik kanalının genel yayın yönetmenliğini yürüttü.

Ongan, 1996’da Raks Müzik Yapım’ın pazarlama departmanında çalışmaya başladı. Raks Müzik Yapım’ın özel projeler sorumlusuyken, Raks Müzik Yapım’ın müzik televizyonu olan Genç TV’nin kurucu ekibinde yer aldı. 1997 yılında Genç TV’nin koordinatör yardımcılığı görevini üstlendi. 1998 yılında ulusal çapta yerli müzik yayını yapan EKO TV’nin koordinatörlüğünü yaptı.

Şafak Ongan, Frekans programıyla; ‘Radyo TV Gazetecileri Derneği TV Oskarları 2002 Yılının En İyi Müzik Programı Ödülü’nü, ‘Rotabest 2003 Yılın En İyi Müzik Programı Ödülü’nü, ‘Ankara İmaj Dergisi 2002 Yılın En İyi Müzik Programı Ödülü’nü, ‘Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yılın En İyi Müzik Programı Ödülü’nü, ‘Kemancı Dergisi Yılın En İyi Müzik Programı Ödülü’nü, ‘İstek Vakfı Okulları Yılın En İyi Müzik Programı Ödülü’nü aldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 00:01
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