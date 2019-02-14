DHA'dan 'Demirören istifa etti' iddiasına açıklama Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören için sosyal medyadaki 'istifa kararı aldığı' iddiasında bulunan paylaşımlara yönelik Demirören Haber Ajansı'ndan resmi açıklama geldi.

Demirören Haber Ajansı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in istifa kararı aldığına dair ortaya atılan iddia DHA kaynak gösterilerek çeşitli hesaplarda yayınlanıyor. DHA tarafından abonelerimize böyle bir haber servis edilmemiştir. Türk futbol kamuoyunun bilgisine sunarız."

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