DHA'dan 'Demirören istifa etti' iddiasına açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören için sosyal medyadaki 'istifa kararı aldığı' iddiasında bulunan paylaşımlara yönelik Demirören Haber Ajansı'ndan resmi açıklama geldi.14 Şubat 2019 Perşembe 18:08
Demirören Haber Ajansı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in istifa kararı aldığına dair ortaya atılan iddia DHA kaynak gösterilerek çeşitli hesaplarda yayınlanıyor. DHA tarafından abonelerimize böyle bir haber servis edilmemiştir. Türk futbol kamuoyunun bilgisine sunarız."
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