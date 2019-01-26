Demirören Holding’in uçağı, Antalya'da fırtınaya yakalandı Demirören Holding'in Antalya'ya sefer yapan Gulfstream 450 tipi özel uçağı, yoğun hava muhalefetiyle inişi gerçekleştiremeyerek İstanbul'a döndü.

Demirören Holding’e ait Gulfstream 450 tipi özel uçak şiddetli fırtına nedeniyle Antalya’ya iniş yapamadı, İstanbul’a döndü. Uçakta Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal ve iş adamı Kıvanç Oktay da bulunuyordu. Günlerdir olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden Antalya'da bu sabah hortum faciası yaşandı. Sabah saatlerinde saatteki hızı 133 km'ye ulaşan hortum nedeniyle, iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. Bir uçak ve bir polis helikopterinin pervanesinde hasar meydana geldi. Faciada 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

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