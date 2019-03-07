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Demirkol’dan Regaip Kandili mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam Aleminin kandilini ve üç aylarını tebrik etti.

07 Mart 2019 Perşembe 14:02
Demirkol’dan Regaip Kandili mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam Aleminin kandilini ve üç aylarını tebrik etti.

 

Demirkol mesajında, “Dilerim ki, Rabbimiz Ramazan ayının da habercilerinden olan Regaip Kandili ile birlikte dua kaplarını her birimize ardına kadar açacak ve hakkımızda hayırlı nice duamızı kabul buyuracaktır. Bu gece, ihsan gecesi olarak her birimiz için birer müjdedir. Dilerim ki, Regaip Kandilinde dualarınızda olacağız. Ramazan Ayına hayırla ulaşmayı, size hakkaniyetle bu anlamda hizmet verebilmeyi Rabbimden diler bu ve benzeri tüm gecelerin nuru ile yolumuzun aydınlanmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim. Bereket, feyiz ve rahmet kapılarının açık olduğu Regaip Kandili, Müslümanlar için eşsiz bir fırsattır. Regaip Kandilinin İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennilerimle İslam Aleminin kandilini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:02
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