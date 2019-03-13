0553 313 94 23

Demirkol’a İnşaatçılar Derneği yöneticilerinden ziyaret

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği yönetimi ve meslek mensupları ile bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:08
Demirkol’a İnşaatçılar Derneği yöneticilerinden ziyaret

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği yönetimi ve meslek mensupları ile bir araya geldi.


Şanlıurfa İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği Başkanı Emin Demirkol, beraberinde dernek yöneticiler ve meslek mensupları ile birlikte Fevzi Demirkol’u makamında ziyaret etti. Ortak yapılan çalışmalarla ilgili


Demirkol’a teşekkürlerini ileten dernek yöneticileri, Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan eğitim programı sayesinde de Şanlıurfalı inşaat işçilerinin aldıkları sertifika ile başka şehirlerde çalışma imkanı bulduğunu ifade etti. Demirkol’da vefa ziyaretinden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği ile birlikte bir sertifika programımız oldu. İnşaat sektöründe çalışan meslek mensupları, sertifika sahibi oldu. Gittikleri tüm şehirlerde, aldıkları sertifikaya göre çalışma imkanı buldu. Bu çalışmalarda birlikte olduk. İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği Başkanı Emin Demirkol’un şahsında tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Sohbet ortamında geçen buluşmanın sonunda Dernek Başkanı Emin Demirkol,Fevzi Demirkol’a plaket verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    1. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    2. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    3. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    4. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    5. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    6. Bahçeli'den Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan..
    7. "Kumaştan Hayaller" BM toplantısında..
    8. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira,..
    9. Okullararası satranç turnuvasına büyük..
    10. Arakan Kurtuluş Ordusu mülteci..
    11. GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo..
    12. 25 Aralık davasının kumpas davasının..
    13. Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu..
    14. Gebze - Halkalı trenine ilk günden..
    15. "Nöbetçi noterlik uygulaması 6..
    16. Demirkol’a İnşaatçılar Derneği..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur..
    18. Munzur Vadisi'nde yaban keçileri..
    19. Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs..
    20. Parlak’tan proje çağrısı
    21. Atatürk Havalimanı'nda taşınma..
    22. En güzel çocuk isimleri | Çocuğa..
    23. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    24. Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN’dan
    25. Emniyet Müdürü Alper 2018 yılını..
    26. Ünlü Manken Didem Soydan’a takipsizlik
    27. Maya Kadın Yaşam Merkezinde yeni dönem..
    28. Döviz kurları
    29. Giresun’da Eskort Operasyonu
    30. Mersin’de belediyeden hayvan mezarlığı
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!