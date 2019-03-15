Demirkol personel ile buluştu

Şanlıurfa Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesinin başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelleri ile bir araya geldi.

Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, personel buluşmaları programı kapsamında başkan yardımcıları, birim müdürleri ve büro personelleri ile buluştu. Tüm çalışanları ile tek tek görüşen Başkan Demirkol, çalışanlara yaptıkları hizmetler için de teşekkür etti. Personeller ile sohbet edip, taleplerini de alan Demirkol, 2014 yılından bugüne hep birlikte Haliliye’ye hizmet etme gururunu yaşadıklarının da altını çizdi. Demirkol,2014 yılında kurulan Haliliye Belediyesinde sizler ile birlikte yola çıktık. Yola çıkarken şunu söyledik.“Biz gönülden birlikte olmuş bir aileyiz, bu ailemizin hedefimiz, gayesi halkımızın memnuniyeti, Cenab-ı Hakk’ın rızasını sağlamak ve dualar almak. Kalan hayatımızda birlikte olacağımızı vaat ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Aramızdan ayrılan merhum arkadaşlarımız için de Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Demirkol’a, konuşmalarının ardından hediye taktim edildi. Daha sonra program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.