Demirkol, mesire alanında incelemelerde bulundu Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Tektek Milli Parkında bulunan Haliliye Belediyesi Mesire alanında incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Tektek Milli Parkında bulunan Haliliye Belediyesi Mesire alanında incelemelerde bulundu. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Tepedibi kırsal Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Mesire Alanını ziyaret etti. Piknik yapan vatandaşlarla görüşen Demirkol, çocuklara da oyuncaklar dağıttı. Mesire alanı, 365 gün halkımıza hizmet verdiğini belirten Demirkol, “Tektek Milli Park yanında bulunan Haliliye Belediyemizin mesire alanında incelemelerde bulunduk. Halkımızla sohbet ettik. 2014 yılında göreve başladığımız zaman mesire alanı vaadinde bulunduk ve bağı olmayanların, bir bağı olacak demiştik. Bu mesire alanımız, 365 gün halkımıza hizmet vermektedir. Bu alanımızda şelale, barbeküler, kamelyalar, mescit, oyun alanları ve çeşitli alanlar bulunmaktadır. Halkımız, bu mesire alanından faydalanmaktadır” diye konuştu.

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