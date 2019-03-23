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Demirkol, din görevlileri ile 3’üncü kez bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye tarafından düzenlenen 3.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:19
Demirkol, din görevlileri ile 3’üncü kez bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye tarafından düzenlenen 3. Din Görevlileri Buluşması programında din görevlileri ile bir araya geldi.


Cami ve ibadethanelere yaptıkları çalışmaları anlatan Demirkol, “2014 yılında göreve başladığımız günden bugüne, 5 yıl içerisinde her gün söylediğim bir Hadis-i Şerif vardır, bizi aldatan, bizden değildir. Bu 5 yıl içerisinde kimseyi aldatmadan hizmet ettik” dedi.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 3. Din Görevlileri Buluşması programı kapsamında Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ile ilçede görev yapan kadın ve erkek din görevlileri ile bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti.


Programda ilk olarak konuşma yapan Haliliye İlçe Müftüsü Okulu, ibadethanelere yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkürlerini iletti. Her türlü taleplerinde 5 yıldır Demirkol’un yanlarında olduğunun altını çizen İlçe Müftüsü Okulu, “Başkanın, kurumumuza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Kurum olarak size minnettarız. Allah dünya ve ahiretinizi mamur etsin” şeklinde konuştu.


Fevzi Demirkol da, yaptığı konuşmasında ibadethanelerin her türlü ihtiyaç duyduğu malzemeyi temin ettiklerini ifade ederek, ibadethanelere bugüne kadar 133 bin metrekare halı döşediklerini söyleyerek,” “2014 yılında göreve başladığımız günden bugüne, 5 yıl içerisinde her gün söylediğim bir Hadis-i Şerif vardır, bizi aldatan, bizden değildir. Bu 5 yıl içerisinde kimseyi aldatmadan hizmet ettik. Bu hizmetimizde sizlerde, bizlerle birlikte oldunuz. Allah sizden razı olsun. Başladığımız günde, temizlik imandandır anlayışıyla tüm ibadethanelerimizin halılarını temizleyecek bir makine aldık. Kırsal ve kent merkezinde hatta 13 ilçedeki camilerimizin temizliğini yaptık. Daha sonrasında camilerimize serilmek üzere 133 bin metrekare halı dağıttık” diye konuştu.


Demirkol, konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Okulu’ya, 2019 Göbeklitepe Yılı anısına Göbeklitepe’yi simgeleyen camdan yapılmış ‘T’ stelinden hediye etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:19
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