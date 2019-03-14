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Demirko’danl çölyak hastalarına ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınından faydalanan hasta yakınlarını ziyaret etti.

14 Mart 2019 Perşembe 14:45
Demirko’danl çölyak hastalarına ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınından faydalanan hasta yakınlarını ziyaret etti.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla çölyak ve fenilketonüri hastalarının hizmetine sunulması amacıyla kurulan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırını, 136 PKU ile 1474 çölyak hastasının günlük ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan fırın, sıcak ekmek ihtiyacını karşılayan hastaların da yüzünü güldürüyor. Demirkol, fırından ekmek ihtiyacını karşılayan hasta yakınları ile bir araya geldi.


Hasta yakınları, daha öncesinde sıcak ekmek bulamadıklarını belirterek, kendilerine sundukları imkandan dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:45
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