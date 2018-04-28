"Demirden yol" adrenalin tutkunlarına açılacak

Dünyanın tehlikeli sporları arasında gösterilen "Buse Jamp" ve "Wingsuit" atlayışlarının gerçekleştiği Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, sarp kayalıklara yapılan Türkiye'nin ilk ve en uzun "Via Ferrata" (Demirden Yol) parkuru, adrenalin tutkunu sporcuları cezbedecek.

Kemaliye ilçesinin batısında bulunan ve "Wingsuit" (yarasa atlayışı) atlayışlarının gerçekleştirildiği sabit atlama rampasına çıkmak için, sarp kayalıklarda "Via Ferrata" parkuru oluşturuldu.

Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) profesyonel dağcı İsmail Kasap ve ekibine yaptırılan 470 metre yükseliğindeki parkur, iple tırmanan dağcılar tarafından 23 gün süren zorlu çalışmayla tamamlandı.

Via Ferrata parkuru, sporcuların kendini boşluğa bırakıp belli bir süre sonra paraşütünü açarak zemine inmesiyle yapılan "Buse Jamp" ve "Wingsuit" atlayışlarına sahne olacak.

KEMAV Başkan Yardımcısı Ferudun Çelikmen, Via Ferrata'nın birçok insan için yeni bir kavram olduğunu belirterek, özellikle Avrupa'da insanların spor ve sağlık için yüksek dağ yamaçlarına tırmandığını söyledi.

Çelikmen, Kemaliye'de oluşturulan "Via Ferrata" parkuru ile Uluslararası Ultra Maraton yarışmalarına aday olduklarını belirtti.

"İlk kez 1. ve 2. Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağlarını aşmaları için sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıkan 'Via Ferrata', savaşların sona ermesi ile sağlık ve zindelik arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı."

KEMAV Kemaliye Temsilcisi Ragıp Güneysu ise Türkiye'nin "Wingsuit" atlayışlarının yapıldığı ilk ve tek sabit rampasının Kemaliye'de bulunduğunu vurguladı.

"Bu yol adrenalin dolu yol olmakla 'Wingsuit' atlayışının yapıldığı rampaya gidişi de kısaltmaktadır. Via Ferrata parkuru sayesinde çıkışlar daha rahat olacak ve sporcularımız gün içerisinde birkaç kez atlayış gerçekleştirebilecek." dedi.

Kaynak: AA