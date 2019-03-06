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Demir’den sosyal medya takipçisi engelli gence ziyaret

AK Parti Muğla Milletvekili M.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:11
Demir’den sosyal medya takipçisi engelli gence ziyaret

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, kendisini sosyal medyadan davet eden bedensel engelli gence ve ailesine çat kapı ziyarette bulundu.


AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, kendisini sosyal medyadan takip eden engelli Burak Erdoğan’ı (32) evinde ziyaret etti.


Engeline rağmen sosyal kişiliği ve teknolojik imkanları çok iyi kullanmasıyla çevresinde tanınan distoni (istemsiz kas hastalığı) hastası Burak Erdoğan, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir’i sosyal medya üzerinden evine davet etti. Demir, beraberinde AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan ve 27. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Adayı- Erdoğan’ın eğitim aldığı kurumun müdürü Eylem Tan’la birlikte Ortaca’daki eve gitti.


Ani ziyaret karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Erdoğan, daha önceden Demir için yazdığı, dize baş harfleri ‘Mehmet Yavuz Demir’ olan akrostiş şiiri hediye etti.


Demir’i çok sevdiğini söyleyen Erdoğan; “Milletvekilimizi çok seviyorum. Kendisine şiir yazdım. Ziyaretiniz beni çok mutlu ettiniz. Hayallerimden biri buydu.” diye konuştu.


Aldığı kurs sonucu Osmanlıca öğrendiğini, çevresindeki arkadaşlarına da bu dili öğretmeye başladığını ifade eden Erdoğan, şiirlerinin yer aldığı yayınları da Demir’e gösterdi.


Erdoğan’ı takip ettiğini, başarılarıyla çevresine örnek olan bir genç olduğunu gözle de görmekten duyduğu mutluluğu aktaran Demir, “Burak kardeşimizin başarıları, yaşama sevinci, azmi hepimize örnek olması gereken bir olgu. Engelini kabullenmiş, ancak bunu bir sorun olarak görmeyip, aşarak kendisi gibi arkadaşlarına adeta rehber olmuş. Kendisini tanımaktan çok mutlu oldum.” dedi.


Ziyaret, birlikte çektirilen fotoğrafın ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:11
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