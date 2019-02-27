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Demir’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 22 Şubat’ta Denizli’de gerçekleştirdiği mitingde görev alan polisler ile ilgili sosyal medyadan yapılan geri dönüşlerle ilgili açıklama yapan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın polise yakışır şekilde misafir edildiğini kaydetti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
Demir’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 22 Şubat’ta Denizli’de gerçekleştirdiği mitingde görev alan polisler ile ilgili sosyal medyadan yapılan geri dönüşlerle ilgili açıklama yapan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın polise yakışır şekilde misafir edildiğini kaydetti.


Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kentte gerçekleştirdiği miting sonrası emniyet mensupları ile ilgili özellikle sosyal medyada vatandaşlar tarafından yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, polis olmanın zor ama bir o kadar da gurur verici bir meslek olduğuna işaret etti. Demir, “Polis olmak elbette zordur, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden, devlet için çalışmayı, millet için çırpınmayı gerektirir. Polis olmak vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat, özveri, özgüven ister, öz değerlere bağlılık ister, yetmedi mangal gibi yürek ister. Türk polisi harici ve dahili hainlerle, iç ve dış şer odaklarıyla amansız mücadelesini sürdürürken, hiç kimseye muhtaç olmayan haysiyetli bir hayata ve çalışma şartlarına ulaşmaları en tabii haklarıdır. Otuz yıldır mensubu olmaktan şeref duyduğum, göğsümde armasını övünçle taşıdığım teşkilatıma ve bu vatanın öz evlatları olan kıymetli meslektaşlarıma görevlerini ifa ederken her türlü kolaylığı sağlamayı kendime şiar edinmiş bir emniyet mensubu olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ‘Gayret Sizden, İkram Bizden.’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kentimize teşriflerinde görev alan gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz personeli, gerekse diğer İl Emniyet Müdürlüğünden gelen görevlilerimizi, devletimizin bizlere tanıdığı imkanlar dahilinde, polisimize yakışacak özen ve ihtimamla misafir etmenin asli görevlerimizin arasında olduğu aşikardır. Bu bağlamda sizlerden gelen yüzlerce dönütleri yazılı ve sosyal medya üzerinden yakinen takip etmekteyim. Denizli İl Emniyet Müdürü olarak miting günü işçisinden, teknisyen yardımcısına, polis memurundan, Emniyet Müdürüne kadar görev yapan her kademedeki teşkilat mensuplarımızla kocaman bir aile olduğumuzun bilincindeyiz, polislerimize şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
  1. doğa

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