Demir’den başarılı sporcuya altın ödülü

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, başarılı sporcu Zozan Malkoç’u altın ile ödüllendirdi. Ağrı’lı Milli Sporcu Zozan Malkoç Bolu Gerede’de düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda 5 km klasik stilde 3.cü oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen kayak camiasının nadir sporcularından Ağrı’lı Milli Sporcu Zozan Malkoç başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kayak branşında tüm başarıları elde eden Malkoç çıktığı yarışmalarda almadık kupa ve madalya bırakmadı.

Bolu Gerede’de düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden Malkoç, 5 km klasik stilde 3.cü oldu. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, Milli Sporcu Zozan Malkoç ve antrenörü Erhan Dursun ile birlikte makamında ağırlayarak başarısından dolayı altın ile ödüllendirdi.

Elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdür Vekili Demir, “Bu tür başarıların daha çok gelmesi için imkânlarımız doğrultusunda sporcularımıza maddi ve manevi desteklerimiz her zaman olacaktır. Bolu Gerede’de Düzenlenen Balkan şampiyonasında Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Zozan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ziyarette Spor Şube Müdürü Cemil Budak’ta hazır bulundu.