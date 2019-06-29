0553 313 94 23

Demircioğlu: “Plansız göç, sığınmacıların adalete erişimini engelliyor”

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, kitlesel ve plansız göçün getirdiği birçok sorun arasında, sığınmacıların adalete erişimi de sayılması gerektiğini belirterek, “Adalete erişim hakkı, sağlıklı ve üretken bir yaşamın olmazsa olmazıdır” dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:39
Demircioğlu: “Plansız göç, sığınmacıların adalete erişimini engelliyor”

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, kitlesel ve plansız göçün getirdiği birçok sorun arasında, sığınmacıların adalete erişimi de sayılması gerektiğini belirterek, “Adalete erişim hakkı, sağlıklı ve üretken bir yaşamın olmazsa olmazıdır” dedi.


Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi, Kırmızı Şemsiye, Pozitif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye işbirliğinde, Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Operasyonlarının (ECHO) finansal desteğiyle düzenlenen, Kilit Mülteci Grupların Adalete Erişimlerinin Güçlendirilmesi Projesi’nin eğitim çalışması 28-29 Haziran 2019’da Mersin’de yapıldı. Eğitim çalışmasına, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu ile Baro İnsan Hakları ve Kadın Hakları Merkezlerinin başkanları, avukatlar ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.


Eğitim çalışmasında, kilit mülteci grupların sağlık ve koruma alanlarındaki ihtiyaçları, ihtiyaç duydukları hukuki destek mekanizmaları, adalete erişimde karşılaştıkları engeller ve başvurulabilecek yasal mekanizmalar konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Toplantıda ayrıca, ‘Kilit mülteci gruplara yönelik temel kavramlar ve genel çerçeve’, ‘HIV/AIDS, adli yardım sistemi ile ilişkisi’, ‘UK & GK itiraz usulleri’, ‘toplumsal cinsiyete dayalı şiddet’, ‘cinsiyet geçiş süreci’ konularında sunum yapıldı.



“Ülkemizde 4 milyon, Mersin’de 200 binden fazla Suriyeli sığınmacı var”


Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Demircioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 2011’de başlayan Suriye’deki iç savaş kaynaklı insani kriz nedeniyle Türkiye’nin şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacıyı konuk ettiğini söyledi. Türkiye’nin en çok göç alan illerinden birisi olan Mersin’de 200 binden fazla Suriyeli sığınmacı olduğunu belirten Demircioğlu, “Kitlesel ve plansız göçün getirdiği birçok sorun arasında, sığınmacıların adalete erişimi de sayılmalıdır. Barolar, bir yandan yoğun bir şekilde Sığınma Hukuku alanında üyelerinin farkındalığını artırmak için gayret gösterirken, diğer yandan da mütevazı kaynaklarıyla Suriyeli sığınmacılardan gelen talepler doğrultusunda adli yardım hizmeti vermeye çalışmaktadır” diye konuştu.



“Adalete erişim hakkı, sağlıklı ve üretken bir yaşamın olmazsa olmazıdır”


1971 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun özellikle kadınların, çocukların ve gençlerin sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesi için yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini ifade eden Demircioğlu, “Bütüncül bir yaklaşım içerisinde, adalete erişim hakkının sağlıklı ve üretken bir yaşam için olmazsa olmaz bir koşul olduğu bilinciyle gerçekleşen Kilit Mültecileri Grupların Adalete Erişimlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi’nde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile işbirliği içinde olmaktan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz. İnanıyoruz ki, yapılacak eğitim; kadınlar, LGBTİ, HIV pozitif bireyler ve seks işçileri gibi mülteciler arasında en çok ayrımcılığa uğrayan grupların haklarının korunması noktasında, avukatlarımıza profesyonel yaşamlarında ve sosyal sorumluluk açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de 120 adet ecstasy ele geçirildi
    1. Mardin’de 120 adet ecstasy ele..
    2. Özbekistan’da ilk kadın rektör atandı
    3. Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın..
    4. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
    5. Kars’ta “göçmen” uygulaması yapıldı
    6. Organizasyon nasıl yapılır ve ne..
    7. Iğdır’da sarı altın festivali başladı
    8. Devrilen karayolları tabelası trafiği..
    9. Deniz veya havuza girecekler dikkat
    10. Milyon dolarlık klasik araçların..
    11. Beyazgül, Kuzey Makedonya’da
    12. Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası..
    13. Mardin’de asayiş uygulaması
    14. İşe başladığı gün kamyonu devirdi
    15. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    16. Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu..
    17. İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    20. Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev..
    21. Transferde bomba patladı! 1 yıl daha..
    22. Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya..
    23. Libyalı Hafter güçlerinin sözcüsünden..
    24. Kimse bunu beklemiyordu! Trump'tan Kim..
    25. Devrilen traktörün altında kalan..
    26. Odunpazarı Belediyesi’nde hizmet içi..
    27. Antalya’da ambulans kazası: 1 yaralı
    28. G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi
    29. Girdikleri evden bir şey çalmadan..
    30. Başkan Erdoğan: "Mobbing yalanını..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı