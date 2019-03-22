Demirciler Çarşısı’nda bir tarih daha canlandı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Yedieylül Mahallesi’nde yer alan ve meclis kararıyla ismi ‘Tarihi Demirciler Çarşısı Parkı’ olan sosyal yaşam alanında bir tarihi daha canlandırdı. Demirciler Çarşısı’nın tarihi fotoğraflarından oluşan tabelanın ve parkın temsili açılışını gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden, vatandaşımızın keyifle vakit geçirdiği ve yenilenen çehresi ile bölgemizin güzelliğine güzellik katan parkımız Turgutlumuza hayırlı olsun”dedi.

Türkiye’nin ilk planlı sanayi sitesi olması dolayısıyla Turgutlu tarihi açısından önemi büyük olan ve Yedieylül Mahallesi’nde yer alan şuanda sosyal yaşam alanına dönüşen Demirciler Çarşısı’nda bir tarih yeniden canlandı. Turgutlu Belediyesi Meclisi’nin almış olduğu karar ile adı ‘Tarihi Demirciler Çarşısı Parkı’ olan alanda Demirciler Çarşısı’nın fotoğraflarından olan tabelası takılarak temsili olarak açılışı gerçekleşti. Programa Başkan Şirin’in eşi Bahar Şirin, Yedieylül Mahalle Muhtarı Deniz Bezen, meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Yedieylül Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencilerinin de yer aldığı törende bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Demirciler Çarşısı Türkiye’nin ilk planlı sanayi sitesi olması dolayısıyla bizler için tarihi açıdan önem arz ediyor.Bugün burada Demirciler Çarşısı’nın tarihi resimlerinden oluşan tabelasını asmanın ve parkımızın temsili olarak açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yedieylül Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi’mizin de içerisinde yer aldığı bölgeyi yenilikleri ve yeni ismiyle hizmete sunmanın memnuniyetini yaşıyorum. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden, vatandaşımızın keyifle vakit geçirdiği ve yenilenen çehresi ile bölgemizin güzelliğine güzellik katan parkımız Turgutlumuza hayırlı olsun” dedi.