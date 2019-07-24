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Demirci’deki yatırımlara yerinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapmış olduğu ilçe ziyaretleri kapsamında Demirci ilçesini ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını, hizmet birimlerini inceledi, personellerine ziyarette bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Demirci’deki yatırımlara yerinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapmış olduğu ilçe ziyaretleri kapsamında Demirci ilçesini ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını, hizmet birimlerini inceledi, personellerine ziyarette bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretlerine Demirci ilçesi ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde yapmış olduğu yatırımları ve çalışmaları yerinde inceleyen, hizmet birimlerine ve personellere ziyaretlerde bulunan Öztozlu, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ali Öztozlu’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da eşlik etti.


Ali Öztozlu, Demirci ilçe ziyareti kapsamında ilk durağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Sorumlusu Gökhan Aslan’a oldu. Öztozlu, büyükşehir belediyesinin ilçeye yaptığı yatırımlar ve hizmetler konusunda aldığı bilgilerin ardından, hizmet birimlerine ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yarbasan İtfaiye Müfrezesi’ni ziyaret ederek, burada bulunan personelden bilgi aldı. Müfrezenin sorumluluk alanı, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan ve müfrezede incelemelerde bulunan Öztozlu, personele görevinde başarılar diledi. Daha sonra Demirci Şantiyesi’ne geçerek burada incelemelerde bulundu. Bir süre personelle yapılan çalışmalar hakkında görüşen Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Hüseyin Oktay İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti. Amirliği inceleyen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile yaptığı Demirci ziyaretini noktaladı. Öztozlu ve Kuruçay, personellere hayırlı çalışmalar dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
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