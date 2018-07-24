Belediye Başkanı'ndan yıkılan binayla ilgili açıklama: Gerekli yardım ulaştırılacak

İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada boşaltıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü

''RUHSAT VE İSKAN YOK''

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan konu ile ilgili "Sütlüce mahallesindeyiz. Bu tehlike inşaatı devam eden bir yapının üzerinde. Ruhsatı iskanı olmayan bir bina. İstinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşanıyor. Şu anda gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Hayati bir tehlike söz konusu değil. Binanın çökme tehlikesi var. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Yapabileceğimiz tüm tedbirleri almış bulunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın üstünden çok uzun bir süre geçmeden bina büyük bir gürültüyle yıkıldı.

''GEREKLİ YARDIM ULAŞTIRILACAK''

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yıkımın ardından yaptığı açıklamada, ''Malı zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın mesuliyeti bizde. Burada hep birlikte toplantı yapacağız, gerekli yardımı ulaştıracağız. Bizim için önemli olan sokakta kalmış vatandaşımızı kontrol altına almak. Teknik raporlara göre adımlarımızı atacağız'' dedi.