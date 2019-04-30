0553 313 94 23

Demircan ADÜ’yü yasa boğdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan’nın oğlu Hasan Demircan,geçirdiği kaza sonucunca hayatını kaybetti.

30 Nisan 2019 Salı 23:04
Demircan ADÜ’yü yasa boğdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan’nın oğlu Hasan Demircan,geçirdiği kaza sonucunca hayatını kaybetti.


ADÜ İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan’ın oğlu Hasan Demircan 27 Nisan 2019 Cumartesi günü Senegal’de kaza geçirdi. Kaza sonrası hayatını kaybeden Demircan’ın ölüm haberi başta Demircan ailesinin yakınları olmak üzere tüm ADÜ’yü yasa boğdu. ADÜ sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak Demircan ailesine başsağlığı diledi. Demircan’ın cenazesi 1 Mayıs Çarşamba günü Yavuz Sultan Selim Camisinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


ADÜ’nün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi;


“Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan’ın oğlu Hasan Demircan 27 Nisan 2019 tarihinde Senegal’de geçirmiş olduğu bir kaza sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü Yavuz Sultan Selim Camisinden öğle namazı sonrası kaldırılarak Kemer Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti MYK Toplantısı
    1. AK Parti MYK Toplantısı
    2. 14 yaşındaki Zişan 30 saattir kayıp
    3. Ajax tarih yazmaya devam ediyor!
    4. AK Parti MYK Toplantısı
    5. Ajax finale göz kırptı
    6. Emniyet plan kurdu astsubay suçüstü..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2019
    8. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    9. Polonya'dan Rusya açıklaması
    10. Venezuela'da hareketli anlar!..
    11. Ramazan Çadırlarına alçak saldırı!
    12. Kırgızistan'da Geleneksel Türkçe Şarkı..
    13. Arnavutluk'ta 24. Balkan Askeri Tıp..
    14. Emniyette rütbe terfi sınavları
    15. Venezuela’da muhalif lider Lopez, Şili..
    16. ABD'nin "umudu" Venezuela'da rejim..
    17. ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı
    18. Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili..
    19. Fenerbahçe'de Valbuena gelişmesi!..
    20. Venezuela'nın BM temsilcisinden "iç..
    21. Cezayir'de Buteflika'nın partisi yeni..
    22. ÖSO ve YPG arasında çatışmalar sürüyor
    23. ATM dolandırıcısı 3 şüpheli tutuklandı
    24. Bilgisayar korsanları dünyaca ünlü..
    25. Ersoy: “Boğulmalara karşı 7’den 70’e..
    26. Nilüfer’de su kesintisi
    27. İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da..
    28. Eğitim-Bir-Sen’den SAMİMDER’e destek
    29. Amatör boksörün darbedilerek..
    30. Ardahan’da 8 yaşındaki kızı taciz..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı