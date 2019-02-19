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Demir ve Gökcan maden kazası bölgesinde

AK Parti Muğla Milletvekilleri M.

19 Şubat 2019 Salı 16:26
Demir ve Gökcan maden kazası bölgesinde

AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Milas ilçesinde maden kazasının yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.


Milletvekilleri, kaza mahallinde bulunan Muğla Valisi Esengül Civelek ve kurtarma çalışmalarını koordine eden ekiplerden bilgi aldı.


Olayda hayatını kaybeden işçilerin kazanın yaşandığı bölgede bulunan ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Demir ve Gökcan, olayın son derece üzüntü verici olduğunu ifade ederek, “Olayı haber alır almaz Muğla Valimiz Sayın Esengül Civelek kısa sürede bölgeye intikal etti. Acil yardım ekiplerimiz işçilerimizi sağ salim kurtarmak için insanüstü bir çaba gösterdi ancak beklediğimiz mutlu haberi alamadık. Acılı ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı işçi kardeşimize de acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Kazayla ilgili soruşturma da çok yönlü olarak cumhuriyet başsavcılığımızca çok yönlü olarak sürdürülüyor” ifadelerini kullandılar.


Milletvekillerine AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:26
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