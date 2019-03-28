Demir STK temsilcileriyle buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, seçim çalışmaları çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlere sayılı günler kala, BBP Osmangazi adayı Şaban Demir, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Dağ- Der Kültür Merkezini ziyaret edip hemşerilerinden destek istedi. Dağ-Der Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Demir, gördüğü ilgiden dolayı Dernek Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Osmangazi’de bir değişimin şart olduğunu söyleyen Demir, “Osmangazi’nin bu anlayışla bu kadroyla bir beş yıl daha kaybetme lüksü yok. Osmangazi algı yönetimiyle yönetiliyor. Reklamlara, tanıtım giderlerine belediyenin harcadığı parayla vatandaşına bedava su dağıtabilir. Milletin reklama, boş vaatlere ihtiyacı yok, milletin adil bir yönetim, düzenli ve yaşanabilir bir şehre ihtiyacı var. Ben de bir dağlı olarak hemşerilerimden, eli hiçbir kirliliğe bulaşmamış tertemiz siyaset yapan BBP kadrolarına destek bekliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dağ-Der Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya, BBP Osmangazi Belediye başkan adayı Şaban Demir ve ekibine başarılar diledi.

Şaban Demir daha sonra Özdağlılar Yardımlaşma Derneği’nin açılışına katıldı.