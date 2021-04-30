Demir Life’ın yüzde 45’inin satışı tamamlandı

Demir Grup, ezber bozmaya devam ediyor. Büyükçekmece’de “İstanbul’un parlayan yıldızı” olarak gösterilen, bölgenin İlk golf ve tenis sahasını barındıran, 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde rezidans konforu sunan Demir Life, lansman öncesinde yatırımcıların radarına girmeyi başardı.

Dikkatleri üzerine çekti

Proje, 8 ay gibi bir sürede elde ettiği yüzde 45’lik satış oranıyla dikkatleri üzerine çekti. 52 bin metrekarelik arazi üzerinde, 821 konut ve 52 dükkândan oluşan, 47 bin metrekarelik yeşil alanıyla doğanın içinde izole yaşam ortamı sunan Demir Life’ta 1+1’den 5.5+1’e kadar farklı büyüklükteki daire seçenekleri sunuluyor.

İstanbul'un parlayan yıldızı

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “İstanbul’un parlayan yıldızı” olarak gösterilen projenin 8 aylık sürede elde ettiği başarılı satış performansıyla da fark oluşturduğuna işaret etti. Demir, şunları kaydetti: “Doğanın içinde izole yaşam ortamı sunan projemizde pek çok daire seçeneği sunuyoruz. Bölgenin İlk golf ve tenis sahasını barındıran, 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde rezidans konforu sunan projemiz, bu yönüyle daha lansman öncesinde ciddi talep görmeye başladı. Projemizin sahip olduğu sıra dışı peyzaj alanları, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan kafeleri, restoranları, tenis kortları, yüzme havuzları ve yürüyüş parkurlarıyla prestijli yaşam alanını yeniden tanımlıyoruz. Bu sayede pandemi döneminde oluşan izole yaşam beklentisine üst düzey bir boyut kazandırıyoruz.”

Yenilikçi bakış açısı

37 yıldan bu yana elde ettikleri köklü tecrübeyi yenilikçi bakış açısıyla birleştirerek yatırımcı portföylerini her geçen gün genişlettiklerine işaret eden Demir, şu ifadeleri kullandı: “Demir Life projemiz, hem bir konut projesi hem de bir Ar-Ge çalışması ürünü. Projemizde 37 yıllık tecrübemizi ortaya koyduk. Bölgeye daha önce yapılmamış, lükste ve konforda sınırları aşan bir proje kazandırdık. Bu sayede lansman öncesinde projemizin satışında olağanüstü bir başarı elde ettik. Satışlarımız hızla sürüyor. Satışlarımızı teslim tarihinde tamamlamayı 2023 Nisan tarihinde de teslimlere başlamayı planlıyoruz.”

Havalimanına 20 dakika

Demir Life, İstanbul Havalimanı’na 20 dakika, E5’e 5 dakika E6’ya 1 dakika uzaklıkta yer alıyor. Merkezi lokasyonuyla yatırımcılara sunduğu katma değeri her geçen gün artıran projedeki her daire, deniz ve göl manzarasına sahip bulunuyor. Demir Life’ta farklı yaşam biçimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan daireler söz konusu.