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Demir kesen bıçağa gurbetçi ilgisi

Sivas'ta bir bıçak ustasının, boy ve el ölçülerine göre kişiye özel ürettiği demir kesen bıçaklara gurbetçi vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor- Bıçak ustası İsmail Gölebatmaz:"Bıçakları genelde Türkiye'de sattım ama bu yıl yurt dışında yaşayan gurbetçilere göndermeye başladım. İsviçre'ye sunum için götürüldü, Almanya, İtalya ve Hollanda'ya da gönderdim, yoğun talep var"- "Bıçağın fiyatı boyutuna göre bin ila 2 bin lira arasında değişiyor"

14 Aralık 2018 Cuma 11:22
Demir kesen bıçağa gurbetçi ilgisi

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta bir bıçak ustasının, boy ve el ölçülerine göre kişiye özel ürettiği, jandarma ve polis özel harekatta görevli güvenlik güçlerince de tercih edilen demir kesen bıçaklara gurbetçi vatandaşlar yoğun talepte bulunuyor.

Türkiye'nin önemli bıçak üretim merkezlerinden Sivas'ta Eski Sanayi'de 36 yıldır baba mesleğini sürdüren İsmail Gölebatmaz'ın tasarladığı ve kendi hazırladığı karışımla çeliği 10 kat daha sert hale getirdiği "demir kesen" bıçaklara, meraklıları yoğun ilgi gösteriyor.

Makas çeliğinden özel olarak tasarlanan bıçağın demiri, usta tarafından özenle kesildikten sonra kok kömüründen yakılan ocakta 2 bin-2 bin 500 derecede ısıtılıyor. Örste dövülerek inceltilen çeliğe, namlu biçimi veriliyor. İkinci kez ısıtılan bıçağa, Gölebatmaz'ın hazırladığı çeliği sertleştiren karışım dökülüyor. Bıçak son kez ocağa verilerek çelik kısmı hazır hale getiriliyor.

Düzenlemelerden sonra tırnak oyuğu açılan çelik, su verilerek sertleştiriliyor ve daha sonra parlatılıyor. Manda veya geyik boynuzu işlendikten sonra istenilen boyutta kesilerek sap olarak çeliğe takılıyor.

Satışa hazır hale getirilen bıçak, önce ustası tarafından çivi kesilerek test ediliyor. Özel harekat polisleri, jandarma özel harekat ve meraklıları tarafından yoğun ilgi gören bıçaklar, Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş alıyor.

Özellikle gurbetçiler tarafından son zamanlarda ilgi duyulmaya başlanan bıçaklar, Almanya, Hollanda, İtalya ve İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarına gönderiliyor.

Bıçak ustası Gölebatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el, sebze bıçağı ile kılıç, kama ve hançerin yanı sıra son dönemlerde demir kesen bıçak da ürettiğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır kendi geliştirdiği karışımla bıçak ürettiğini anlatan Gölebatmaz, "Kendi geliştirdiğim ve güçlendirdiğim karışımı çeliğe katıyorum. Farklı metotlar uyguluyorum, yaklaşık 9 bileşimli bir karışım yapıyorum. Çeliği hazırlıyorum, yoğurma ve dövme yapıyorum daha sonra da ikinci kez dövüyorum ve şeklini alıyor. Karışımı çeliğe döküyorum ve tekrar işlemeye başlıyorum." diye konuştu.

- "İsviçre Almanya, İtalya ve Hollanda'ya da gönderdim"

Bu yıl seri olarak demir kesen bıçaktan üretmeye başladığını dile getiren Gölebatmaz, "Bıçakları genelde Türkiye'de sattım ama bu yıl yurt dışında yaşayan gurbetçilere göndermeye başladım. İsviçre'ye sunum için götürüldü, Almanya, İtalya ve Hollanda'ya da gönderdim, yoğun talep var. Özellikle gurbetçiler alıyor ve yurt dışına götürüyor. Türkiye'de de genelde polis ve jandarma özel harekatçılarımız bu bıçağa yoğun talep gösteriyor. Zarar da etsem özel harekatçılarımıza söylediğim fiyatın yarısına veriyorum." ifadelerini kullandı.

Meraklılarının otantik ve doğal saplı bıçak tercih ettiğini aktaran Gölebatmaz, şöyle konuştu:

"Sap kısmına genelde geyik boynuzu kullanıyorum, daha doğal uzun ömürlü ve daha mukavemetli olmasını sağlıyor. Demir kesen bıçağın maliyeti yüksek olduğu için bin liradan başlıyor. Bıçağın fiyatı boyutuna göre bin ila 2 bin lira arasında değişiyor. Bıçaklar biraz pahalı olduğu için mutfakta tercih edilmiyor."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:22
  1. demir kesen bıçak
  2. gurbetçi ilgisi
  3. İsmail Gölebatmaz

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