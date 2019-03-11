Demir Karaçay’a destek için Çıldır’da

Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Mehmet Mülazım Karaçay’a destek için Aşıkşenlik mahallesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Partililerle ilk önce Çıldır seçim irtibat bürosunda buluşan CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir, CHP Ardahan İl Başkan Yardımcıları, CHP Eski İl ve Meclis Başkanı İlimdar Senem, Eski Belediye Başkanı Ercan Şirin, CHP Çıldır İlçe Başkanı Nevzat Şirin, CHP Çıldır Belediye Başkan Adayı Mehmet Mülazım Karaçay, İl Genel Meclis Üyesi Adayları Baha Yunusoğlu, Yüksel Yıldız ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarıpartilileri selamladıktan sonra Aşıkşenlik mahallesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına davet ettiler.

Açılışta Partililere ve seçmelere hitap eden İl Başkanı Taştan, “31 Mart Yerel Seçimin önemine vurgu yaparak, Ardahan´ın geleceği için Ardahan merkez, 5 ilçe ve 1 belde de ve Yerel parlamento için Cumhuriyet halk partisini tercih etmeleri artık elzemdim. Ülkemizde güneşim doğudan, doğmasına paralel olarak Cumhuriyetçi değerlere inan herkes CHP´nin yükselişini doğudan başlatacağına inancımız tamdır dedi.

CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir, “Üç aylık seçim çalışmalarım doğrultusunda bir saatlik bir ayrılığın dışında Ardahan dışına ikinci çıkışım Çıldır içindir. Çünkü Çıldır edep erkanın olduğu yerdir. Çok tecrübeli, becerikli ve dürüst bir adayla yola çıktık. Geçmişi´nde Aşıkşenliği nasıl ülke gündemine taşıyarak, Hak ettiği değeri kazandırdıysa, şimdide Çıldır´ı hak ettiği noktaya getirecektir. İktidar, muhalefet Belediye başkanlığı diyorlar bunlara kulak asmayın, Ülkemizdeki en çalışkan belediyeler Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerdir. Belediye hizmetleri dışında kooperatifleşerek köylünün kalkınması hedefleyen bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Ardahan merkez ve tüm Chp´li belediyelerle ortak çalışarak Ardahan´ı kalkındıracağız. Çıldır Gölü ile Yalnızçam Kayak tesisi arasında hafif raylı sistem kuracağız. Aktaş Sınır kapısının açılması için Gürcistan parlamentosuna hibe verdik. Dönemin Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit´i bir kez daha saygıyla anıyorum. Sadece çöp toplayan bir Belediye olmayacağız. Top yekün halkın kalkınmasını öngören bir anlayışa sahibiz” dedi.

CHP Çıldır Belediye Başkan Adayı Mehmet Mülazım Karaçay “ Şimdiki zihniyet kendinden önce ki hiçbir Belediye başkanı çalışmamış gibi davranıyor ve inkâr ediyor. 25 km den ben su getirdiğimde şırıl şırıl akardı. Şimdi ya akmıyor yada çamur akıyor. Kullandıkları kepçe ve kamyon Aşıkşenlik´ten kalanlar, şuan yapılan kanalizasyon benim dönemimde de vardı. Tamamı hibe olarak şuan yarısı hibe yarısı için ise belediye borçlandırıldı. O dönem ben karşı çıktım, çünkü arıtma tesisi yoktu ve etrafa mikrop saçacaktı. Oradan yayılan kokular halkı rahatsız edecekti. Pislik birikintileri oluşacak ve hayvanlar bu pis suları içeceklerdi. Bir çok bulaşıcı hastalık ortaya çıkacaktı ben bunun için karşı çıktım. Çıldır´da otel ihtiyacı varsa göl kenarında bulunan 48 yataklı otel neden faaliyete alınmadı. İlçe merkezine yapılan otelin merdivenleri uluslar arası yolun ortasında duruyor, otelin park yeri yok. Hayvan pazarı yapılmış, Sağlık Ocağı, spor sahası ile yan yana rezalet bir görüntü insan sağlığını ilgilendiren bir bölgede hayvan pazarı olur mu? Hiçbir tane hayvanın oraya götürüldüğünü gördünüz mü? Bi tane yeşil alan park yapıldı mı ? Çıldır Belediye binası CHP belediye döneminde yapıldı. Daha sonra ki başkan Üniversiteye verdi. Şimdi kapandı Yüksek Okul neden? yurt yok diye, yurt için çalışma başlattık, iş adamlarından yardım topladık ve bir seviyeye getirdik. Bizden sonra kimse ilgilenmedi. İnsan odaklı bir çalışma yapmıyorlar rant odaklı çalışıyorlar. Bizim hedefimiz insan ve insana hizmet, Tarım kredi kooperatifleri çiftçiye destek yerine tefeci konumunda yüksek faizle para dağıtıyor. Ziraat bankası keza aynı. Temel geçim kaynağımız, çiftçilik geçen yıl 10 bin lira eden hayvan bu yıl 3 bin liraya satılmıyor yüksek faizde dolayı, tüccarlar hayvan almak yerine paralarını faize yatırıyor. Turizm ve hayvancılık temelinde işler yapacağız. İş ve aş için çalışacağız. Dürüst bir siyaset işletmek için sizin oylarına talibim. Kimsenin hayalleriyle oynamayan, iş sözü vererek yalan bir siyaset yürütmeyeceğim. Herkes Mülazım Karaçay´ın nasıl bir kişiliğe, kurduğu cümlelere ne kadar sadık olduğunu bilir” dedi.

Eski İl ve Meclis Başkanı İlimdar Senem, “Başkan Adaylarımız gerekli açıklamaları yaparak bizlere söylenecek söz bırakmasa da heyecanla birkaç şey söylemek istiyorum. Cumhuriyet halk partisinin yükselişi Ardahan´dan başlayacaktır. Bizlerde Çıldır´dan bir omuz vermek adına elimizden geleni yapmalıyız” dedi.